Una columna de humo se ve desde kilómetros a la redonde, luego e que el Hércules impactara al momento el despegue con más 100 soldados. Foto: Redes Sociales

Resumen: Ya se activaron los protocolos de acompañamiento psicosocial y atención de emergencia para los familiares de los uniformados a bordo.

TRAGEDIA NACIONAL: Ministro de Defensa confirma accidente de un avión Hércules con tropas en Putumayo

Minuto30.com.- El país recibe una noticia devastadora eswte lunes festivo 23 de marzo. El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó hace pocos minutos el trágico accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

La aeronave, diseñada para el transporte masivo de personal, sufrió el siniestro en el momento del despegue mientras movilizaba a más de 100 efectivos de la Fuerza Pública.

Informe Oficial del Ministerio de Defensa

A través de sus canales oficiales, el jefe de la cartera de Defensa expresó su “profundo dolor” y entregó los primeros detalles técnicos del evento que tiene en vilo al Ejército Nacional y a la FAC:

Momento del siniestro: El accidente ocurrió durante la maniobra de despegue desde la pista de Puerto Leguízamo.

Cifras de víctimas: El Ministro fue enfático en que aún no se ha determinado con precisión el número de fallecidos o heridos, debido a la complejidad del impacto y la naturaleza de la carga (tres pelotones).

Atención a familias: Ya se activaron los protocolos de acompañamiento psicosocial y atención de emergencia para los familiares de los uniformados a bordo.

“Es un evento profundamente doloroso para el país. Hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial en respeto al dolor de las familias”, manifestó el Ministro Sánchez.

Despliegue de Investigación y Rescate

Unidades militares de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y equipos SAR de la FAC ya aseguran el lugar de los hechos. La prioridad absoluta es la evacuación de sobrevivientes, aunque las características del accidente en fase de despegue suelen ser críticas para la integridad de la estructura de la aeronave.

La Inspección General de las Fuerzas Militares ha iniciado la recolección de pruebas para determinar si el siniestro obedeció a una falla mecánica, condiciones de peso y balance, o factores externos en la pista del Putumayo.

Lea también: ¡Urgente! Avión de la Fuerza Aérea con más de 100 militares se accidentó en Putumayo