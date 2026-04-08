Resumen: A las 16:23 horas, un presunto delincuente fue interceptado por un ex-policía en el barrio Marco Fidel Suárez, luego de intentar asaltar a los ocupantes de una camioneta. Durante la intervención se registró un intercambio de disparos; un segundo cómplice logró darse a la fuga.

¡Urgente! Al parecer un policía dio de baja a un fletero en la glorieta de Solla, en Bello

En la tarde de este miércoles, un presunto intento de fleteo en el sector de la glorieta de Solla, jurisdicción del barrio Marco Fidel Suárez, terminó con uno de los delincuentes abatido, al parecer por un expolicía.

Los hechos

Alrededor de las 16:23 horas, las autoridades fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego en el sector mencionado. Según los informes preliminares, un hombre, acompañado por otro sujeto, intentó intimidar a los ocupantes de una camioneta con el fin de despojarlos de sus pertenencias.

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Para fortuna de las víctimas, un exagente de la Policía Nacional que transitaba por el lugar se percató de la situación e intervino de inmediato para frustrar el robo. En la reacción, el expolicía le disparó a uno de los fleteros.

En un video difundido en redes sociales se ve al fletero en el piso respirando, sin embargo, Minuto30 pudo conocer que la el hombre perdió la vida mientras lo llevaban al hospital Marco Fidel Suárez.