Ataque con drones deja soldados heridos en combates en Briceño, Antioquia

Resumen: Ataque con drones contra el Ejército en Briceño dejó soldados heridos en medio de combates contra grupo armado ilegal.

Un nuevo episodio de violencia en el norte de Antioquia dejó como saldo varios militares heridos en medio de un enfrentamiento armado. El ataque, en el que se utilizaron drones con explosivos, ocurrió en zona rural del municipio de Briceño, donde tropas del Ejército desarrollaban operaciones contra un grupo armado ilegal.

De acuerdo con información entregada por la Ejército Nacional de Colombia, la confrontación se presentó durante una operación ofensiva contra una estructura disidente que tiene injerencia en esta región.

En medio del combate, los uniformados habrían sido impactados por artefactos explosivos lanzados desde dispositivos aéreos no tripulados.

Las autoridades señalaron que los militares afectados recibieron atención inicial en el lugar por parte de personal especializado, mientras se coordinaban labores para su traslado a un centro asistencial. Según los reportes preliminares, su estado de salud es estable.

El uso de drones como mecanismo para atacar a la fuerza pública se ha convertido en una modalidad recurrente por parte de grupos armados en algunas zonas del país, lo que representa un reto adicional para las operaciones de seguridad en territorios rurales.

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Por su parte, desde la Gobernación de Antioquia se activaron protocolos de apoyo para facilitar la evacuación de los heridos, incluyendo el despliegue de medios aéreos. Entre tanto, las tropas continúan con las operaciones en la zona con el objetivo de neutralizar la amenaza y restablecer las condiciones de seguridad.

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