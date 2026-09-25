La menor Wilmar Angerling Chacón desapareció en Medellín

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Resumen: Wilmar Angerling Chacón Araque, de 14 años, es una adolescente de nacionalidad venezolana, sexo femenino e identidad de género femenina.

Wilmar Angerling Chacón Araque, de 14 años, es una adolescente de nacionalidad venezolana, sexo femenino e identidad de género femenina.

Como señales particulares, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura gruesa, piel blanca y cabello castaño oscuro, largo. No se recuerda la ropa que llevaba al momento de su desaparición.

Fue reportada como desaparecida el 23 de septiembre de 2026 en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Calasanz. Cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero debe ser comunicada a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes