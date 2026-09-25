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    La menor Wilmar Angerling Chacón desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 23 de septiembre en el barrio Calasanz

    Publicado por: Juan Manuel

    WILMAR ANGERLING CHACON ARAQUE
    La menor Wilmar Angerling Chacón desapareció en Medellín

    Resumen: Wilmar Angerling Chacón Araque, de 14 años, es una adolescente de nacionalidad venezolana, sexo femenino e identidad de género femenina.

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    Wilmar Angerling Chacón Araque, de 14 años, es una adolescente de nacionalidad venezolana, sexo femenino e identidad de género femenina.

    Como señales particulares, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura gruesa, piel blanca y cabello castaño oscuro, largo. No se recuerda la ropa que llevaba al momento de su desaparición.

    Fue reportada como desaparecida el 23 de septiembre de 2026 en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Calasanz. Cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero debe ser comunicada a las autoridades competentes.

    1 BOLETIN WILMAR ANGERLING CHACON ARAQUE

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