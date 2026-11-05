Urgencias del Hospital San Rafael de Itagüí al 200 %: piden acudir solo en verdaderas emergencias

Resumen: El Hospital San Rafael de Itagüí informó que su servicio de Urgencias registra una ocupación del 200 % y pidió a la comunidad acudir únicamente ante verdaderas urgencias. Para situaciones no urgentes, recomendó comunicarse con la EPS, pedir cita de medicina general o acudir a consulta externa. La ESE recordó que las urgencias reales se atienden por triage.

El Hospital San Rafael de Itagüí encendió las alarmas este miércoles 5 de noviembre: su servicio de Urgencias registra una ocupación del 200 %, una situación que, según la propia institución, representa una alta demanda frente a su capacidad real de atención.

A través de un comunicado a la opinión pública, publicado en sus redes sociales, la E.S.E. Hospital San Rafael de Itagüí informó a la comunidad sobre la crítica situación que atraviesa el servicio e hizo un llamado al uso responsable de las urgencias en el municipio y el sur del Valle de Aburrá.

«Por esta razón, hacemos un llamado a la comunidad para que haga un uso adecuado de los servicios de salud y acuda a Urgencias únicamente cuando presente una condición que realmente requiera atención por este servicio», señaló el hospital en el comunicado, fechado este 5 de noviembre en Itagüí.

¿Qué hacer si no es una urgencia?

La institución fue clara con los usuarios que presenten situaciones de salud que no constituyan una urgencia: deben comunicarse con su EPS, solicitar una cita de medicina general o acudir a los servicios de consulta externa correspondientes, de acuerdo con su red de atención.

El llamado busca descongestionar el servicio para que los pacientes que sí llegan en condición crítica puedan ser atendidos de manera oportuna. El hospital recordó, además, que las verdaderas urgencias seguirán siendo atendidas conforme a los protocolos establecidos y al proceso de clasificación de triage, según la condición clínica de cada paciente.

«Tu responsabilidad también contribuye a cuidar la salud de todos. Hacer un uso adecuado de los servicios de Urgencias nos permite priorizar la atención de quienes más lo necesitan», agregó la ESE en el comunicado, que cierra con un agradecimiento a la comunidad por su comprensión y colaboración.

El Hospital San Rafael de Itagüí es una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud a los habitantes de Itagüí y del suroeste del Valle de Aburrá. Su sede 1 está ubicada en la carrera 51 A n.° 45-51 de ese municipio, y es una de las instituciones de referencia para la atención de urgencias en esa zona del área metropolitana.

Un servicio de Urgencias al 200 % de ocupación significa que el hospital está atendiendo el doble de pacientes para los que tiene capacidad instalada, lo que se traduce en salas de espera llenas, tiempos de atención más largos y presión sobre el personal médico y de enfermería. En estos escenarios, las instituciones suelen priorizar por triage: primero los pacientes con compromiso vital y luego los de menor complejidad.

Presión también en otros hospitales del Valle de Aburrá

La situación del San Rafael no es un caso aislado en la región. Este mismo miércoles, la Clínica Bolivariana de Medellín informó que mantiene una emergencia en su servicio de obstetricia, con una capacidad que supera el 253 %, una alerta que lleva varios días sin rebajar y que ha obligado a remitir pacientes a otras instituciones de la ciudad.

A la tensión asistencial se suma la difícil situación financiera del Hospital Alma Máter de Antioquia, que esta semana advirtió una grave crisis por deudas que suman $455.000 millones, un problema que, según sus directivas, compromete la sostenibilidad de los servicios del hospital público de Medellín.

Las autoridades de salud han insistido en los últimos meses en la importancia de que los usuarios acudan primero a los puntos de atención primaria, las citas de medicina general y los servicios de consulta externa, para que los servicios de urgencias de los hospitales del Valle de Aburrá se reserven a las condiciones que realmente comprometen la vida o la integridad de los pacientes.

Por ahora, el Hospital San Rafael de Itagüí no ha informado desde cuándo se registra la alta ocupación ni las causas específicas del aumento de la demanda. Tampoco ha anunciado medidas adicionales como la declaración de emergencia funcional, una figura que el hospital ya había activado en años anteriores ante situaciones similares de saturación.

Las recomendaciones de la institución para la comunidad de Itagüí y el sur del Valle de Aburrá son concretas:

Acudir a Urgencias únicamente cuando la condición de salud realmente lo requiera. Para situaciones no urgentes, comunicarse con la EPS y solicitar cita de medicina general o consulta externa. Tener en cuenta que las verdaderas urgencias se atienden por triage, según la condición clínica de cada paciente.

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Comunicado oficial del Hospital San Rafael de Itagüí

Imagen: redes sociales del Hospital San Rafael de Itagüí.