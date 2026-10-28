Resumen: Familiares buscan a María de los Santos Rodríguez, de 78 años y con Alzheimer avanzado, desaparecida desde el martes 27 de octubre en San Pedro de los Milagros. Piden ayuda de la comunidad y habilitaron números de contacto; también atienden los Bomberos de San Pedro y la Ruta Urgente de Búsqueda de la Alcaldía de Bello.

¡Urge hallarla! Buscan a María de los Santos Rodríguez, desaparecida en San Pedro de los Milagros

Familiares de María de los Santos Rodríguez, una mujer de 78 años que padece Alzheimer en estado avanzado, piden con urgencia la ayuda de la comunidad para encontrarla. La adulta mayor fue vista por última vez el martes 27 de octubre en el municipio de San Pedro de los Milagros, en el norte de Antioquia.

De acuerdo con los avisos de búsqueda difundidos por sus seres queridos, la señora María se perdió por los lados de El Tambo, una vereda de San Pedro de los Milagros. Desde entonces, según cuenta la familia en su mensaje, han recorrido San Pedro y sus alrededores buscándola, pero aún no saben dónde está.

«Como familia, estamos desesperados y necesitamos de toda su ayuda», se lee en el llamado que han compartido, en el que piden a los corregimientos cercanos a San Pedro, y a todas las personas que tengan familiares o conocidos en esos sectores, que ayuden a difundir su fotografía.

Según el relato de la familia, María de los Santos no habla ni grita; solamente camina, por lo que es muy vulnerable en esta situación. Además, debido al avanzado estado de su enfermedad, puede estar desorientada y no recordar su nombre ni el lugar donde vive. «Estamos desesperados buscándola y cada minuto que pasa nos llena de más angustia», afirmaron sus familiares en el mensaje difundido.

En caso de ubicarla, lo recomendable es hablarle con calma, sin gritos ni movimientos bruscos, brindarle acompañamiento y avisar de inmediato a los números de contacto, teniendo en cuenta que, por su condición, puede no responder cuando la llamen por su nombre.

La familia insiste en que la señora no es agresiva y pide que, si alguien la ve, se acerque con cuidado, la acompañe, no la deje sola y se comunique de inmediato. «Solo necesitamos que esté a salvo y que pueda regresar a casa», expresaron.

¿Cómo ayudar?

Cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser de gran ayuda para encontrarla.

También se puede reportar información al Cuerpo de Bomberos de San Pedro de los Milagros o a la Ruta Urgente de Búsqueda de la Alcaldía de Bello, que habilitó las líneas de atención 24 horas 300 448 00 00 y 604 322 48 48.

San Pedro de los Milagros es un municipio del norte antioqueño y El Tambo es una de sus veredas, por lo que el llamado de la familia va dirigido especialmente a los habitantes de esa zona rural y de los corregimientos aledaños, quienes pueden tener datos que orienten la búsqueda.

Las autoridades recuerdan que, en casos de personas desaparecidas, no es necesario esperar 24 ni 48 horas para reportar: la denuncia y la activación de la búsqueda deben ser inmediatas, especialmente cuando se trata de adultos mayores o de personas con condiciones de salud que los hacen más vulnerables.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y la orientación. Quienes la padecen pueden alejarse de sus hogares sin darse cuenta y tener dificultades para regresar o para dar sus datos, por lo que la atención oportuna de la comunidad es fundamental cuando una persona en estas condiciones se pierde.

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«¡Ayúdennos a encontrar a María de los Santos Rodríguez y a traerla sana y salva a casa!», es el clamor de sus seres queridos, que agradecen de antemano a cada persona que comparta esta información y ayude a difundir su fotografía.