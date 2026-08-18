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    María Hohemy Bedoya desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 7 de agosto en el sector Versalles, Manrique Oriental

    Publicado por: Juan Manuel

    MARIA HOHEMY BEDOYA ALVAREZ
    María Hohemy Bedoya desapareció en Medellín

    Resumen: María Hohemy Bedoya Álvarez, mujer colombiana de 73 años, fue reportada como desaparecida el 7 de agosto de 2026.

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    María Hohemy Bedoya Álvarez, mujer colombiana de 73 años, fue reportada como desaparecida el 7 de agosto de 2026.

    La desaparición ocurrió en el sector Versalles, Manrique Oriental, Medellín, Antioquia. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de desaparecer.

    Se solicita a la comunidad estar atenta a cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero y facilitar su pronta localización.

    2 BOLETIN MARIA HOHEMY BEDOYA ALVAREZ

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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