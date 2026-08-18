María Hohemy Bedoya desapareció en Medellín

Resumen: María Hohemy Bedoya Álvarez, mujer colombiana de 73 años, fue reportada como desaparecida el 7 de agosto de 2026.
María Hohemy Bedoya Álvarez, mujer colombiana de 73 años, fue reportada como desaparecida el 7 de agosto de 2026.
La desaparición ocurrió en el sector Versalles, Manrique Oriental, Medellín, Antioquia. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de desaparecer.
Se solicita a la comunidad estar atenta a cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero y facilitar su pronta localización.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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