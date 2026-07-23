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Resumen: La Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, ejecuta obras de mitigación del riesgo en Turbo, Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y San Pedro de Urabá, con el fin de proteger a más de 54.000 habitantes. Las intervenciones incluyen limpieza y recuperación de caños y ríos, construcción de jarillones y reservorios, así como acciones para reducir el riesgo de inundaciones y fortalecer la respuesta de las comunidades ante futuros eventos climáticos.

¡Urabá se prepara! Dagran ejecuta obras para reducir el riesgo de desastres en cinco municipios

La Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), adelanta varias obras de mitigación en cinco municipios de la subregión de Urabá con el propósito de disminuir la vulnerabilidad frente a posibles emergencias. Las intervenciones beneficiarán a más de 54.000 habitantes.

Los trabajos se ejecutan en Turbo, Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y San Pedro de Urabá, e incluyen acciones para mejorar el comportamiento hidráulico de ríos, quebradas y caños, fortalecer la disponibilidad de agua y proteger infraestructura afectada por fenómenos naturales.

Turbo concentra varias de las principales intervenciones

En el distrito de Turbo, las obras se desarrollan en las veredas Puerto Escondido y Puerto César, del corregimiento El Tres. Allí se realizan labores de limpieza de caños, quebradas y ríos, extracción de sedimentos y recuperación hidráulica.

Además, se construyen y reconstruyen jarillones para restablecer la capacidad de los cauces y disminuir el riesgo de inundaciones en las zonas cercanas.

Trabajos en Arboletes, Necoclí y San Juan de Urabá

En Arboletes, las intervenciones se concentran en el sector San José del Carmelo, donde se adelantan labores de limpieza, adecuación y recuperación hidráulica de los cauces para facilitar el flujo natural del agua y fortalecer la capacidad del territorio ante posibles eventos hidrometeorológicos.

En Necoclí, las acciones están enfocadas en la limpieza de caños como medida preventiva para mejorar el drenaje y reducir el riesgo de afectaciones durante las temporadas de lluvias.

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Por su parte, en el sector Damaquiel de San Juan de Urabá se realizan trabajos de limpieza de caños y de su desembocadura al mar para evitar represamientos y facilitar la evacuación del agua. Además, está prevista la construcción de un reservorio que permitirá almacenar agua para respaldar las actividades productivas durante los periodos de menor precipitación.

San Pedro de Urabá también será intervenido

En la comunidad indígena Dividiví avanza la construcción de un reservorio destinado al almacenamiento de agua para consumo doméstico.

Adicionalmente, en el sector Cabañas se ejecutan labores de limpieza, remoción de sedimentos, recuperación hidráulica y reencauzamiento del río San Juan. Estas acciones también permitirán rehabilitar una vía terciaria que resultó afectada por procesos de erosión y socavación.

Buscan fortalecer la prevención en la subregión

Las intervenciones hacen parte de las acciones emprendidas por la Gobernación de Antioquia tras las emergencias registradas en febrero y buscan fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios del Urabá frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Con estas obras, el Dagran espera disminuir el riesgo de desastres, proteger a las comunidades y la infraestructura, además de mejorar las condiciones para enfrentar futuros eventos climáticos.