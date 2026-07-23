Resumen: Un operativo conjunto del Ejército y la Policía permitió intervenir una unidad de producción minera ilegal en zona rural de Amalfi, Antioquia. Durante la acción fueron capturadas cuatro personas en flagrancia y se inutilizó maquinaria e insumos utilizados para esta actividad ilícita, que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

¡Operación contra la minería ilegal! Ejército inutilizó maquinaria y capturó a cuatro personas en Amalfi

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía permitió intervenir una unidad de producción minera ilegal que funcionaba en zona rural del municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño. La acción dejó cuatro personas capturadas en flagrancia y la inutilización de maquinaria e insumos que, según las autoridades, eran utilizados para desarrollar esta actividad ilícita.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda La Viborita, como parte de las operaciones militares que adelanta la Brigada 14 del Ejército Nacional para combatir la extracción ilícita de yacimientos mineros en esta región del departamento.

Durante la intervención, los uniformados inspeccionaron el lugar y localizaron diferentes elementos empleados en las labores de explotación minera ilegal. Como resultado del operativo, las tropas realizaron la inutilización controlada de cinco clasificadoras, un motor industrial, cerca de 30 galones de combustible y 25 mangueras industriales.

Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia

Además del material encontrado, las autoridades capturaron en flagrancia a cuatro personas que se encontraban en el sitio durante el desarrollo de la operación.

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Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, que ahora adelantarán el proceso de judicialización correspondiente para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los capturados ni han informado desde cuándo funcionaba esta unidad de producción minera en el sector.

Continúan las operaciones contra la extracción ilícita

El Ejército señaló que este tipo de acciones hacen parte de las estrategias que se desarrollan en coordinación con la Policía Nacional para combatir la minería ilegal en Antioquia, una actividad que, además de generar afectaciones al medio ambiente, es utilizada en varias regiones del país como fuente de financiación para estructuras criminales.

Las operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos mineros continúan en diferentes municipios del departamento, con el propósito de ubicar e intervenir nuevos puntos donde se desarrollen actividades ilegales y poner a disposición de la justicia a las personas que sean sorprendidas incurriendo en estos delitos.