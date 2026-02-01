¡Urabá bajo el agua! Más de 1.400 familias damnificadas y alerta roja por desbordamiento de ríos

Resumen: El norte de Urabá atraviesa una grave emergencia por lluvias continuas que han afectado a más de 1.400 familias. Los desbordamientos de ríos como el San Juan, Currulao y Jobo han inundado viviendas, colapsado vías y destruido cultivos, especialmente de plátano. Municipios como San Juan de Urabá, Murindó, San Pedro de Urabá, Necoclí y Arboletes son los más golpeados. Las autoridades mantienen alerta roja, realizan censos de afectados y despliegan ayudas humanitarias mientras persisten las precipitaciones.

El norte de Urabá vive horas críticas debido a las fuertes lluvias que han azotado la subregión en los últimos días, provocando inundaciones, desbordamientos de ríos y graves afectaciones en viviendas y cultivos. La emergencia ha dejado incomunicadas a comunidades rurales y urbanas, afectando directamente a más de 1.400 familias, según reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

Las precipitaciones más intensas se registraron en las últimas siete horas, aunque la subregión ha soportado más de 72 horas de lluvias continuas. Esto ha generado crecientes súbitas en varios ríos, incluyendo el Apartadó, Currulao, San Juan y Jobo, provocando desbordamientos que afectan la movilidad, los cultivos y la infraestructura de los municipios.

Municipios más afectados

San Juan de Urabá es uno de los municipios más golpeados, con al menos 600 familias damnificadas en diez veredas por el desbordamiento de los ríos San Juan y Damaquiel. La magnitud de la inundación ha dañado viviendas y destruido cultivos, afectando gravemente la economía local.

Alerta por lluvias en el Urabá antioqueño: más de 1.200 familias en al menos cinco municipios han resultado damnificadas por inundaciones en vías, viviendas y cultivos. Avanza por parte de las autoridades el censo de damnificados. #VocesySonidos pic.twitter.com/S92QD7to1I — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 1, 2026

Murindó se reporta como la segunda población más afectada, con 416 familias damnificadas, mientras que San Pedro de Urabá contabiliza alrededor de 200 familias perjudicadas. En Necoclí, los ríos Mulatico, Mulato y la quebrada La Anguila provocaron inundaciones en ocho veredas, y Arboletes enfrenta emergencias por el desbordamiento del río Jobo. En Turbo, se reporta incremento de niveles de afluentes y alerta por fuertes vientos y oleaje de hasta tres metros. Carepa, Chigorodó, Mutatá y Vigía del Fuerte también reportan crecientes y afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Al menos tres corregimientos del municipio de Arboletes en el Urabá, han reportando inundaciones y la muerte de aves de corral y pérdida de cultivos debido al desbordamiento del río Jobo, lo que generó graves emergencias. pic.twitter.com/2mPhVNRvNk — Mauricio Vanegas (@Marovaan) February 1, 2026

Esto le podría interesar: ¡Atentado fallido! El Ejército destruyó dos explosivos del Clan del Golfo en Briceño

Impacto en infraestructura y agricultura

La emergencia ha generado daños significativos en el sector agrícola, especialmente en cultivos de plátano y otras hortalizas, afectando a campesinos que dependen de estos productos para su sustento. Vías terciarias y accesos entre veredas y corregimientos se encuentran colapsados, complicando la asistencia humanitaria y la movilidad local.

En Apartadó, el puente de la vereda La Balsa quedó inutilizable, dejando incomunicados los corregimientos de La Victoria, Caracolí y San José de Apartadó. Los daños en infraestructura y cultivos evidencian la vulnerabilidad de la región ante precipitaciones prolongadas y la necesidad de reforzar medidas preventivas.

Respuesta de las autoridades

El Dagran ha declarado alerta roja en los caudales de cuatro ríos y mantiene un monitoreo constante de las condiciones hidrometeorológicas mediante el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA). Las estaciones de nivel ubicadas en Río Carepa, Río Apartadó, Río Currulao y Río San Juan están bajo observación estricta para prever nuevas crecientes súbitas.

Al menos tres corregimientos del municipio de Arboletes en el Urabá, han reportando inundaciones y la muerte de aves de corral y pérdida de cultivos debido al desbordamiento del río Jobo, lo que generó graves emergencias. pic.twitter.com/2mPhVNRvNk — Mauricio Vanegas (@Marovaan) February 1, 2026

Las autoridades locales y departamentales han desplegado equipos de atención para asistir a los damnificados y realizar censos de afectaciones. A pesar de las dificultades de acceso a varias zonas por el colapso de vías y el alto nivel de agua, se prioriza la entrega de ayudas humanitarias y la protección de la población más vulnerable.

Con el pronóstico de lluvias que continúa en la región, las comunidades y autoridades se mantienen en alerta. La autoridades han hecho un llamado a la cooperación y el apoyo institucional para atender esta calamidad, que ha afectado tanto la vida cotidiana como la producción agrícola y el comercio local.