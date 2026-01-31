¡Atentado fallido! El Ejército destruyó dos explosivos del Clan del Golfo en Briceño

Resumen: Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 de la Cuarta Brigada destruyeron dos artefactos explosivos instalados por el Clan del Golfo en la vereda La América, en Briceño, Antioquia. La operación se realizó de manera controlada, evitando riesgos para la comunidad y los soldados, en el marco de la creciente violencia que afecta la zona rural del municipio.

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, localizaron y destruyeron dos artefactos explosivos improvisados en la vereda La América, en el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, estos explosivos habrían sido instalados por integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo con la aparente intención de atentar contra la población civil y la Fuerza Pública. La destrucción de los artefactos se realizó de manera controlada por personal experto, evitando que representaran un riesgo para la comunidad y para los uniformados desplegados en la zona.

La acción se da en el marco de operaciones militares continuas adelantadas en el municipio, con el propósito de proteger a las comunidades, garantizar la seguridad y la estabilidad territorial, y neutralizar el accionar criminal de los grupos armados ilegales que delinquen en la región.

#EsNoticia | Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, de la #CuartaBrigada, ubicaron y destruyeron 2 artefactos explosivos improvisados en la vereda La América, en Briceño, #Antioquia, que habrían sido instalados por el grupo armado organizado Clan del Golfo para… pic.twitter.com/CeGlOi5rfw — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) January 31, 2026

Contexto de violencia en Briceño

Briceño ha sido escenario de una escalada sostenida de violencia en los últimos meses, producto de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y diversas disidencias de las extintas FARC, especialmente el Frente 36 y otros grupos emergentes, que compiten por el control territorial, rutas ilegales y rentas criminales. Esta disputa se ha traducido en intensos combates, confinamientos y desplazamientos forzados de familias campesinas.

Autoridades humanitarias han advertido sobre graves consecuencias para la población civil. A finales de 2025, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia señalando que los enfrentamientos han provocado homicidios, desplazamientos masivos y restricciones impuestas por los grupos armados —incluidas amenazas selectivas y limitaciones de movilidad para quienes habitan en zonas rurales— lo que ha dejado a miles de personas vulnerables.

Impacto humanitario y orden público

La violencia ha tenido efectos directos sobre el cotidiano de la comunidad rural: el cierre temporal de sedes educativas y centros de salud en algunas veredas ha sido reportado, y el miedo a nuevas confrontaciones se mantiene entre los habitantes.

El recrudecimiento del conflicto también ha motivado acciones y llamados de organismos como la Defensoría del Pueblo y la administración municipal a fortalecer la presencia de la Fuerza Pública para proteger a la población civil, reducir el riesgo de atentados, desplazamientos y otros hechos violentos.

Respuesta institucional

Las tropas de la Cuarta Brigada han continuado con maniobras militares en diferentes sectores del territorio, buscando apoyar a las comunidades que han sido víctimas de la confrontación armada entre grupos ilegales y consolidar corredores de seguridad que permitan disminuir los riesgos para la población civil y la infraestructura local.

Con la destrucción de los artefactos explosivos en La América, se busca reducir el riesgo para la población y atender la creciente situación de violencia y confrontaciones armadas que se ha registrado en Briceño en los últimos meses.