Resumen: El director de la UNP, Augusto Rodríguez, desmintió a la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, sobre una supuesta falta de escoltas.

¡Se armó el agarrón! Director de la UNP desmiente denuncia sobre falta de protección a Angie Rodríguez

Las divisiones al interior del Gobierno Nacional han escalado a un nuevo nivel de confrontación pública, esta vez con la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el centro de la escena.

Augusto Rodríguez, director de la entidad, salió al paso de las denuncias formuladas por Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Dapre, quien recientemente afirmó que estaba siendo víctima de una persecución sistemática y que, como parte de ese presunto plan, se le había retirado su esquema de seguridad.

Ante los señalamientos, el director de la UNP fue contundente: aseguró que las afirmaciones de la funcionaria son falsas y que ella cuenta con un dispositivo robusto de protección desde el primer momento en que asumió su nuevo cargo.

Según Augusto Rodríguez, la funcionaria asumió la gerencia del Fondo de Adaptación el 23 de enero de 2026, y apenas cinco días después, el 28 de enero, la UNP le otorgó mediante resolución un esquema de emergencia que incluye vehículo blindado, escoltas y chalecos antibalas con enfoque diferencial de género.

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“No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”, aseveró el funcionario, añadiendo que dicho dispositivo se mantiene vigente y es equivalente en tamaño y capacidad al de la mayoría de los ministros del gabinete.

Además, el director de la UNP detalló que se suscribió un convenio especial con el Fondo de Adaptación por $250 millones de pesos, lo que garantiza incluso apoyos adicionales para sus desplazamientos regionales, una medida que, según el director, sobrepasa las prestaciones habituales del sector público.

El choque de versiones no terminó ahí, pues Angie Rodríguez también había cuestionado la celeridad de la UNP al asignar esquemas a Juliana Guerrero, exfuncionaria de la cartera del Interior.

Sobre esto, el director de la UNP desvirtuó las críticas aclarando que el nombramiento de Guerrero cumplió con los procedimientos administrativos correspondientes en su momento.

Mientras Angie Rodríguez insiste en su relato de vulnerabilidad, la UNP ha respaldado su gestión con cifras y resoluciones, manteniendo firme la postura de que no ha existido falla alguna en el servicio de protección brindado a la directora.

#ComunicadoUNP La doctora Angie Rodríguez cuenta con un esquema de protección robusto y vigente. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, explica los hechos, las fechas y las decisiones.@infopresidencia pic.twitter.com/0IYOPkOpG5 — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) April 23, 2026



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