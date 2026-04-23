Resumen: Capturan a dos hombres en Kennedy; uno tenía brazalete del Inpec, arma y su acompañante llevaba más de 100 dosis de droga.

¡Cayó con todo encima! Tenía brazalete del Inpec, arma y droga en Kennedy

Un operativo de control en la localidad de Kennedy dejó al descubierto un caso que involucra a dos personas capturadas por las autoridades, una de ellas portando un brazalete electrónico del sistema penitenciario.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el procedimiento se realizó en el barrio New York, donde uniformados adelantaban labores de patrullaje y notaron comportamientos sospechosos en dos individuos. Tras abordarlos, se llevó a cabo un registro que permitió hallar varios elementos ilegales.

Uno de los capturados llevaba un chaleco balístico y ocultaba un arma de fabricación artesanal tipo escopeta. Además, intentaba esconder un brazalete del Inpec, el cual estaría relacionado con procesos judiciales previos por delitos como hurto y porte ilegal de armas.

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Durante el procedimiento, el segundo implicado trató de evadir a las autoridades, pero fue interceptado metros más adelante. En su poder se encontraron más de un centenar de dosis de estupefacientes, junto con dinero en efectivo que, según el reporte oficial, podría estar vinculado a la comercialización de estas sustancias.

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Los dos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades indicaron que este tipo de resultados hacen parte de los operativos que se intensifican en la zona para combatir delitos asociados al microtráfico y el uso ilegal de armas.

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