Unos 1.000 ciudadanos chinos vendrán a Colombia para la construcción del Metro de Bogotá

Este viernes el embajador chino Xu Wei entregó detalles de la construcción del Metro de Bogotá que estará a cargo de las firmas Xi’An Metro Company Limited y China Harbour Engineering Company Limited.

El diplomático asiático aseguró que este megaproyecto de transporte de la capital del país no tiene nada que ver con el gobierno chino, ya que el gobierno de ese país no tiene injerencia sobre las firmas, y resaltó que no ocurrirá un caso de corrupción como en Odebrecht.

Lea también: Duque dice que se acabó la “carreta” ya que por fin se construirá el Metro de Bogotá “después de décadas”

“Estoy seguro que en China tenemos muchos menos problemas de corrupción que en todo el mundo. China Harbour tiene reconocimiento internacional y está adelantando muchos productos en América Latina”, aseguró el embajador el Blu Radio.

Además, el funcionario chino aseguró que para construir esta megaobra, desde el país asiático serán enviadas unas 1.000 personas entre administrativos y técnicos para lo que será la construcción y posterior operación.