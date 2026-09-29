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Resumen: María Carolina fue encontrada sin vida en una vivienda de Aures I, Suba, luego de haber sido reportada como desaparecida durante el fin de semana.

¡La buscaban y apareció muerta! Mujer fue hallada sin vida dentro de su casa en Bogotá

La víctima fue identificada como María Carolina. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, su hermana había iniciado la búsqueda luego de perder contacto con ella y no tener información sobre su paradero.

El cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda. Una primera versión conocida sobre el caso señala que la mujer habría presentado una lesión en el cuello ocasionada con un elemento cortopunzante. Sin embargo, las circunstancias exactas de su muerte todavía son materia de investigación.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes para establecer qué ocurrió dentro del inmueble y reconstruir las últimas horas de María Carolina antes de ser encontrada.

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Dentro de las líneas de investigación también aparece la pareja sentimental de la víctima, quien, según información preliminar, estaría siendo investigada por su posible relación con el crimen. No obstante, hasta el momento no existe una decisión judicial que determine su responsabilidad en la muerte de la mujer.

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El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si hubo participación de terceros.

Mientras avanzan las investigaciones, los organismos encargados recopilan elementos que permitan esclarecer lo ocurrido en la vivienda de Aures I y establecer las condiciones en las que se produjo la muerte de María Carolina García.

La familia de la víctima había acudido a las autoridades tras no tener noticias de ella durante el fin de semana. El hallazgo ocurrido este lunes permitió activar la investigación para determinar qué pasó antes de que fuera localizada sin vida.

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