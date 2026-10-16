Resumen: La Alcaldía de Medellín rindió homenaje a 66 veteranos de la Fuerza Pública y sus familias en la plazoleta de los Pies Descalzos. Esto dijo Federico Gutiérrez.

‘Uno puede quitarse el uniforme, pero la vocación nunca se acaba’: Medellín rinde homenaje a 66 veteranos

La Alcaldía de Medellín le rindió homenaje a 66 veteranos de la Fuerza Pública y a sus familias, en una ceremonia realizada en la plazoleta de los Pies Descalzos. Con este acto, la Administración reconoció su compromiso, su trayectoria y su aporte a la seguridad y a la construcción del país.

Al evento asistieron el alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía; autoridades departamentales y distritales; representantes de las Fuerzas Militares y de la Policía; organismos de control; agremiaciones de veteranos y familiares de los homenajeados.

Durante la ceremonia se entregó la Medalla Honorífica de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. Además, la Gobernación de Antioquia y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) entregaron reconocimientos a integrantes de las distintas fuerzas.

El acto también tuvo un momento para recordar a quienes perdieron la vida en servicio. Se rindieron honores a los héroes caídos en acción y se hizo una ofrenda floral en su memoria.

El mensaje de Federico Gutiérrez a los veteranos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al homenaje en su cuenta de X. Allí envió un saludo a los veteranos y a todos los hombres y mujeres que, según dijo, dedicaron su vida a cuidar la de los demás.

«Hoy reconocemos una vida entera de servicio porque uno puede quitarse el uniforme, pero esa vocación nunca se acaba», afirmó el mandatario.

Gutiérrez destacó que muchos de ellos siguen trabajando por la ciudad, ahora como gestores de seguridad. Según explicó, ponen toda su experiencia al servicio de Medellín para que los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad.

«A ustedes y a sus familias, todo nuestro cariño y nuestro respeto. Gracias por lo que hicieron y por lo que siguen haciendo», expresó el alcalde, quien cerró su mensaje con palabras de afecto para los homenajeados.

La jornada hace parte de lo establecido en el Acuerdo 005 de 2024, que contempla homenajes y beneficios para los veteranos de la Fuerza Pública y sus núcleos familiares que residen en Medellín.

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Este acuerdo está en concordancia con la Ley 1979 de 2019, la norma nacional sobre los veteranos de la Fuerza Pública.

Con el reconocimiento, la alcaldía quiso resaltar la importancia de honrar la memoria, el servicio y el compromiso de quienes dedicaron parte de sus vidas a proteger a los colombianos.

El homenaje también incluyó a las familias, que acompañaron a los veteranos durante sus años de servicio y que estuvieron presentes en el acto en la plazoleta de los Pies Descalzos.

La presencia de representantes de las Fuerzas Militares, la Policía y las agremiaciones de veteranos le dio al evento un carácter institucional, con autoridades del nivel distrital y del departamental.

La entrega de distinciones por parte de varias entidades, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Gobernación de Antioquia y la DIVRI, mostró el respaldo de distintas instituciones a quienes integraron las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Para la Administración, este tipo de actos busca mantener vivo el reconocimiento a los uniformados que ya dejaron el servicio activo, pero que siguen siendo parte de la historia de la seguridad del país.

De acuerdo con el mensaje del alcalde Gutiérrez, varios de esos veteranos siguen aportando a la ciudad desde otros roles, como el de gestores de seguridad, una muestra de que su vocación de servicio sigue presente.

El homenaje a los 66 veteranos se suma a las acciones que contempla el Acuerdo 005 de 2024 para quienes, tras años de servicio en la Fuerza Pública, hoy viven en Medellín con sus familias.

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