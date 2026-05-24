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Resumen: Tres hombres fueron capturados en Apartadó y Medellín por su presunta relación con casos de homicidio y tentativa de homicidio ocurridos en Urabá. Uno de los detenidos figuraba entre los más buscados de la región y otro es investigado por un ataque en el que dos jóvenes resultaron heridos. Las capturas fueron realizadas por la Policía y la Fiscalía.

¡Uno estaba entre los más buscados! Capturan a tres hombres por casos de homicidio en Urabá

En medio de varios operativos desarrollados en Apartadó y Medellín, las autoridades capturaron a tres hombres que eran requeridos por procesos relacionados con homicidio y tentativa de homicidio en la subregión de Urabá.

Los procedimientos fueron adelantados por unidades de investigación criminal de la Policía Urabá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, como parte de las acciones enfocadas en esclarecer hechos violentos ocurridos en los últimos meses en Apartadó.

Uno de los detenidos figuraba entre los más buscados

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, uno de los capturados era requerido por un homicidio ocurrido en la zona rosa del barrio Ortiz, en Apartadó. El hombre, además, aparecía en el cartel de los más buscados de Urabá por su presunta relación con ese caso.

Á La Policía Nacional capturó a tres personas requeridas por homicidio y tentativa de homicidio, mediante operativos adelantados en Apartadó y Medellín.#S2D #Seguridad pic.twitter.com/DzqXOoQckN — Departamento Policía Urabá (@PoliciaUraba) May 23, 2026

Las investigaciones permitieron ubicarlo y efectuar su captura en desarrollo de las labores judiciales adelantadas por las autoridades.

Investigación por ataque con arma cortopunzante

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Otro de los procedimientos estuvo relacionado con un caso registrado en marzo de 2025 en Apartadó, donde dos jóvenes resultaron heridos durante un ataque con arma cortopunzante.

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Según el reporte oficial, uno de los hombres capturados estaría presuntamente vinculado a esos hechos y ahora deberá responder ante las autoridades judiciales dentro del proceso investigativo que se adelanta.

Captura en el barrio La Paz

El tercer operativo se realizó en el barrio La Paz, también en Apartadó, donde fue detenido un hombre señalado de participar en un hecho ocurrido en febrero de 2026, en el que un menor de edad resultó gravemente lesionado.

Las autoridades indicaron que el capturado era requerido dentro de la investigación que busca esclarecer las circunstancias de ese caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Operativos coordinados entre Policía y Fiscalía

Las capturas se dieron como resultado de labores investigativas y de seguimiento desarrolladas por la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

Con estos procedimientos, las autoridades continúan fortaleciendo las acciones contra los delitos de homicidio y lesiones violentas en la región de Urabá, mientras avanzan los procesos judiciales contra los detenidos.