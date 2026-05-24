Resumen: Cornare activó planes de contingencia ante la alta probabilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño, que podría generar sequías, aumento de temperaturas, incendios forestales y afectaciones en los ecosistemas del Oriente antioqueño. La entidad reforzó sistemas de monitoreo, brigadas forestales y programas de gestión del agua, además de hacer un llamado a la comunidad a ahorrar recursos y evitar quemas.

¡Alerta en Antioquia! Cornare enciende planes de contingencia ante un inminente fenómeno de El Niño

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) activó medidas preventivas en su jurisdicción ante el aumento en la probabilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño, que según reportes recientes pasó del 62 % al 82 % para el periodo comprendido entre mayo y julio de 2026.

La advertencia se emite en medio de un panorama nacional de incremento de temperaturas y reducción de lluvias, lo que ha llevado a las autoridades ambientales y al Gobierno nacional a reforzar el monitoreo y las acciones de preparación frente a posibles emergencias climáticas.

De acuerdo con proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la probabilidad del fenómeno podría incrementarse hasta un 96 % hacia finales de 2026, lo que eleva la preocupación por sus impactos en distintas regiones del país.

En el territorio nacional ya se han registrado temperaturas elevadas en ciudades como Valledupar y Santa Marta, además de un aumento significativo en los reportes de incendios forestales durante las primeras semanas de mayo, especialmente en zonas del Caribe.

En el Oriente antioqueño, Cornare advirtió que el posible desarrollo de El Niño podría alcanzar intensidades fuertes o muy fuertes, lo que incrementa los riesgos de escasez de agua, afectaciones a la fauna silvestre y presión sobre los servicios públicos.

La entidad también alertó sobre posibles impactos en la calidad del aire debido a la acumulación de material particulado, lo que podría generar episodios de contaminación asociados a condiciones atmosféricas secas.

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Medidas preventivas y refuerzo institucional

Como parte de la respuesta preventiva, Cornare informó que ha fortalecido su sistema de monitoreo y alerta temprana conocido como MARCO, así como el programa de Acueductos Veredales Sostenibles (AVES), enfocado en la gestión del recurso hídrico en zonas rurales.

Asimismo, la Corporación ha reforzado la Brigada Forestal del Oriente antioqueño y ha apoyado la dotación de equipos a cuerpos de bomberos de la región, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante incendios forestales y otras emergencias ambientales.

Cornare también señaló que mantiene en operación una red de monitoreo de calidad del aire con múltiples estaciones distribuidas en varios municipios, lo que permite hacer seguimiento permanente a las condiciones ambientales.

A pesar del escenario de sequía que podría presentarse, la autoridad ambiental recordó que en la región también pueden ocurrir lluvias intensas o crecientes súbitas debido a la variabilidad climática del territorio, por lo que insistió en mantener activos los planes de prevención.

Llamado a la comunidad

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a la ciudadanía y a los gobiernos locales para adoptar medidas de prevención, entre ellas el uso responsable del agua, la reducción del consumo de energía y la prevención de actividades que puedan generar incendios.

Entre las recomendaciones se destaca evitar quemas a cielo abierto, fogatas en zonas boscosas y el uso de pólvora o materiales inflamables en áreas rurales o de cobertura vegetal.

🔥 El territorio entra en alerta por el fenómeno de El Niño 🌡️ Las altas temperaturas y la disminución de lluvias previstas para este 2026 podrían aumentar el riesgo de incendios forestales 🔥, desabastecimiento de agua 🚱 y afectaciones en la calidad del aire 🌫️. pic.twitter.com/BqI1Qo3RTz — Cornare (@cornare) May 23, 2026

Cornare enfatizó que la gestión del riesgo climático requiere articulación entre instituciones y comunidad, especialmente ante la posibilidad de que gran parte de los desastres en el país estén asociados a fenómenos meteorológicos.

Finalmente, la entidad advirtió que continuará actualizando los análisis de riesgo y las condiciones del recurso hídrico en la región, con el fin de anticipar medidas que permitan proteger los ecosistemas y garantizar el abastecimiento de agua a la población.