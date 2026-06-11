Resumen: La Universidad de Antioquia aplazó la elección de rector para el 24 de junio de 2026 debido a ajustes en los términos establecidos por la normativa interna.

¡Se aplaza la elección del nuevo rector de la UdeA! Esta es la nueva fecha

La elección de rector de la Universidad de Antioquia no se realizará en la fecha inicialmente prevista. El Consejo Superior Universitario decidió aplazar la designación del nuevo directivo y fijó el próximo 24 de junio de 2026 como la fecha en la que se tomará la decisión definitiva.

La determinación fue adoptada durante la sesión realizada el pasado miércoles 10 de junio, luego de analizar los tiempos establecidos en la normatividad interna que regula este proceso dentro de la institución de educación superior.

Según informó la Universidad de Antioquia, el aplazamiento obedece a que no se estaría cumpliendo el plazo mínimo contemplado en el Acuerdo Superior 023 del 10 de octubre de 1994, el cual establece que debe transcurrir al menos un mes entre la inscripción de los candidatos y la fecha de designación. De acuerdo con la revisión realizada, hasta el momento solo han pasado 12 días hábiles desde el inicio del proceso.

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La institución también recordó que la reglamentación exige divulgar durante un período determinado las hojas de vida y los nombres de los aspirantes ante la comunidad universitaria antes de avanzar con la elección de rector.

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A través de un comunicado oficial, el secretario general de la Universidad de Antioquia, David Hernández García, explicó que durante el análisis se identificaron varios aspectos que requieren ajustes para evitar posibles riesgos jurídicos, entre ellos la ampliación de algunos términos establecidos en el cronograma.

Pese al cambio de fecha, la universidad aclaró que las etapas ya desarrolladas dentro del proceso no sufrirán modificaciones y continuarán siendo válidas.

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