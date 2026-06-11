Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Gobernador de Antioquia alerta sobre presunto constreñimiento electoral de cara a la segunda vuelta

    Gobernador Rendón aseguró que estructuras ilegales estarían presionando a comunidades para influir en la decisión de los votantes.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Gobernador de Antioquia alerta sobre presunto constreñimiento electoral de cara a la segunda vuelta
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Gobernador de Antioquia alerta sobre presunto constreñimiento electoral de cara a la segunda vuelta

    Resumen: Denuncian presunto constreñimiento electoral en municipios de Antioquia antes de la segunda vuelta presidencial. Autoridades alertan por posibles presiones de grupos armados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    A pocos días de la segunda vuelta presidencial, crece la preocupación en Antioquia por denuncias relacionadas con un posible constreñimiento electoral en varios municipios del departamento, donde grupos armados ilegales estarían intentando influir en la decisión de los votantes.

    La alerta fue dada a conocer por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que información recopilada por las autoridades señala que estructuras criminales estarían realizando reuniones con habitantes de municipios del Norte antioqueño para presionar cambios en la intención de voto de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio.

    Según el mandatario, los reportes apuntan a presuntas acciones de intimidación en localidades como Angostura, Campamento y Remedios.

    De acuerdo con las denuncias, los grupos armados estarían buscando revertir los resultados obtenidos durante la primera vuelta presidencial mediante presiones a la población.

    El señalamiento se produce en un contexto marcado por el incremento de hechos de violencia en distintas subregiones de Antioquia y por las advertencias sobre el fortalecimiento de organizaciones criminales en el territorio.

    Rendón manifestó además su preocupación por el crecimiento de estructuras ilegales como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

    Según indicó, estos grupos habrían ampliado su presencia en varias zonas del departamento durante los últimos meses, situación que estaría impactando la seguridad de las comunidades.

    El gobernador también relacionó esta problemática con recientes hechos violentos registrados en municipios como Briceño, Segovia y Remedios, donde las autoridades han reportado acciones atribuidas a grupos armados ilegales.

    Lea también: Le salió mal el chiste: Procuraduría suspendió a congresista que quería hacerle el favor a Petro de suspenderlo

    Frente a este panorama, hizo un llamado a los ciudadanos para denunciar cualquier intento de constreñimiento electoral o presión indebida relacionada con el proceso democrático.

    Asimismo, solicitó el acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar que los más de 5.5 millones de antioqueños habilitados para votar puedan hacerlo de manera libre y segura.

    Las autoridades continúan verificando la información sobre el presunto constreñimiento electoral y mantienen vigilancia en las zonas donde se han reportado estas denuncias.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.