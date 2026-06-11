Resumen: Denuncian presunto constreñimiento electoral en municipios de Antioquia antes de la segunda vuelta presidencial. Autoridades alertan por posibles presiones de grupos armados.

Gobernador de Antioquia alerta sobre presunto constreñimiento electoral de cara a la segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, crece la preocupación en Antioquia por denuncias relacionadas con un posible constreñimiento electoral en varios municipios del departamento, donde grupos armados ilegales estarían intentando influir en la decisión de los votantes.

La alerta fue dada a conocer por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que información recopilada por las autoridades señala que estructuras criminales estarían realizando reuniones con habitantes de municipios del Norte antioqueño para presionar cambios en la intención de voto de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio.

Según el mandatario, los reportes apuntan a presuntas acciones de intimidación en localidades como Angostura, Campamento y Remedios.

De acuerdo con las denuncias, los grupos armados estarían buscando revertir los resultados obtenidos durante la primera vuelta presidencial mediante presiones a la población.

El señalamiento se produce en un contexto marcado por el incremento de hechos de violencia en distintas subregiones de Antioquia y por las advertencias sobre el fortalecimiento de organizaciones criminales en el territorio.

Rendón manifestó además su preocupación por el crecimiento de estructuras ilegales como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Según indicó, estos grupos habrían ampliado su presencia en varias zonas del departamento durante los últimos meses, situación que estaría impactando la seguridad de las comunidades.

El gobernador también relacionó esta problemática con recientes hechos violentos registrados en municipios como Briceño, Segovia y Remedios, donde las autoridades han reportado acciones atribuidas a grupos armados ilegales.

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Frente a este panorama, hizo un llamado a los ciudadanos para denunciar cualquier intento de constreñimiento electoral o presión indebida relacionada con el proceso democrático.

Asimismo, solicitó el acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar que los más de 5.5 millones de antioqueños habilitados para votar puedan hacerlo de manera libre y segura.

Las autoridades continúan verificando la información sobre el presunto constreñimiento electoral y mantienen vigilancia en las zonas donde se han reportado estas denuncias.

Antioqueños, las farc de Calarcá reconocen el asesinato de 4 campesinos en Remedios. Según información ciudadana, en este mismo municipio, en Campamento y en Angostura, hay presiones de esta guerrilla para votar por el candidato con el que ellos han dicho se sienten afines. La… pic.twitter.com/QOwBwJ1Qf2 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 11, 2026

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