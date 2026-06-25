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Resumen: El nuevo rector de la UdeA será Luquegi Gil Neira para el periodo 2026-2029. Fue elegido con seis votos del Consejo Superior Universitario.

La Universidad de Antioquia ya tiene nuevo rector: así quedó la votación que definió su futuro

La Universidad de Antioquia ya definió quién será el nuevo rector de la UdeA para el periodo 2026-2029.

Tras una jornada de deliberación que se extendió por más de siete horas, el Consejo Superior Universitario eligió a Luquegi Gil Neira como máxima autoridad académica de la institución, al obtener seis de los nueve votos posibles.

La elección pone fin al proceso de designación del sucesor en la rectoría de la universidad, una de las instituciones públicas de educación superior más importantes del país, luego de varias semanas marcadas por consultas a la comunidad universitaria y la presentación de propuestas por parte de los candidatos.

El nuevo rector de la Universidad de Antioquia es abogado egresado de la misma universidad y cuenta con una trayectoria de casi 30 años dentro de la institución. Desde 1996 ha estado vinculado a la universidad y desde 2004 ejerce como docente.

Además, ha ocupado cargos como decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, secretario general y, recientemente, vicerrector general.

Antes de la votación definitiva, la Universidad realizó una consulta entre estudiantes, profesores y egresados. En ese ejercicio, Luquegi Gil Neira obtuvo el mayor respaldo de los tres estamentos, resultado que fortaleció su candidatura antes de la decisión final del Consejo Superior Universitario.

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Durante su aspiración presentó el programa «Cuidar. Transformar. Trascender», una propuesta que plantea atender el déficit financiero de la universidad, fortalecer el Hospital Alma Máter, impulsar una reforma curricular y estatutaria, ampliar la cobertura académica y promover políticas enfocadas en la equidad de género, el bienestar universitario y el fortalecimiento de la labor docente.

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Luquegi Gil Neira asumirá el reto de dirigir una universidad que supera los 40.000 estudiantes y que afronta importantes desafíos financieros, académicos e institucionales durante los próximos tres años.

📌 ¡Luquegi Gil Neira es designado rector de la #UdeA! El Consejo Superior Universitario —CSU— designó este 24 de junio al abogado y magíster en derecho, Luquegi Gil Neira, como rector de la institución. La decisión se tomó en la sesión extraordinaria 00010 de 2026, realizada… pic.twitter.com/pHsddVyWsh — Universidad de Antioquia (@UdeA) June 25, 2026

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