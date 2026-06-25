Resumen: Un soldado profesional del Ejército Nacional, identificado como Duván Eduardo Saurith Castro, murió durante un enfrentamiento con integrantes del Clan del Golfo en la vereda La Balsita, zona rural de Dabeiba, Antioquia. El uniformado resultó herido en medio de una operación militar y, pese a recibir atención inmediata, falleció debido a la gravedad de las lesiones. El Ejército expresó sus condolencias y anunció acompañamiento para sus familiares.

¡Tragedia en Dabeiba! Soldado fue asesinado en medio de fuertes combates contra el Clan del Golfo

Una operación militar adelantada por el Ejército Nacional en el occidente de Antioquia terminó con la muerte de un integrante de la Fuerza Pública. El hecho se registró en zona rural del municipio de Dabeiba, donde unidades militares sostenían enfrentamientos con presuntos integrantes del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las acciones se desarrollaban en la vereda La Balsita, un sector donde tropas del Batallón de Ingenieros N.° 17 Bejarano Muñoz ejecutaban labores para contrarrestar la presencia de estructuras armadas ilegales que delinquen en esa región del departamento.

Durante la misión se produjo un combate entre los uniformados y miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle. En medio del intercambio de disparos, el soldado profesional Duván Eduardo Saurith Castro resultó gravemente herido tras recibir impactos de arma de fuego.

Así ocurrieron los enfrentamientos

Según el reporte oficial, tras resultar lesionado, el militar recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate que se encontraban en la zona de operaciones. No obstante, la gravedad de las heridas impidió que pudiera recuperarse y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La Séptima División del Ejército informó sobre lo ocurrido y lamentó la pérdida del uniformado, quien participaba en las acciones adelantadas contra este grupo armado organizado con presencia en el occidente antioqueño.

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La vereda La Balsita, donde ocurrieron los hechos, ha sido uno de los puntos en los que las autoridades mantienen presencia operacional para enfrentar actividades ilegales y garantizar las condiciones de seguridad en el territorio.

Ejército envió mensaje de condolencia a la familia

Tras conocerse la muerte del soldado, la institución expresó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de Duván Eduardo Saurith Castro.

“Este Comando lamenta profundamente este hecho y expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro uniformado asesinado. Así mismo, dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento”, señaló la Séptima División en un comunicado.

Además del mensaje de condolencia, el Ejército indicó que activó el acompañamiento institucional para brindar apoyo a la familia del militar en medio de esta situación.

Mientras tanto, las operaciones en la zona continúan como parte de las acciones que buscan afectar las capacidades de las estructuras armadas ilegales que operan en diferentes sectores de Antioquia.

La muerte de Saurith Castro se suma a los hechos que evidencian los riesgos que enfrentan los integrantes de la Fuerza Pública durante el desarrollo de operaciones en regiones donde persisten confrontaciones con grupos armados organizados.