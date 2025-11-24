Registraduría asegura acompañamiento de la Unión Europea para elecciones presidenciales de 2026

Resumen: El registrador Hernán Penagos anunció medidas para fortalecer transparencia en elecciones 2026, incluyendo biometría facial y acompañamiento de misiones internacionales de la UE y OEA.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, se reunió con representantes de embajadas, misiones de observación electoral y organismos internacionales como la Unión Europea, la OEA, IFES y el Centro Carter para socializar las estrategias que garantizarán transparencia en las elecciones de 2026.

El encuentro tuvo como objetivo presentar la implementación de las recomendaciones realizadas por las misiones nacionales e internacionales que acompañaron los comicios de 2022 y 2023, así como las medidas que reforzarán la integridad del proceso electoral del próximo año.

“Nos anima mucho la participación de la observación nacional e internacional en las elecciones de 2026. Desde la Registraduría, estamos atentos a poner a disposición todas las herramientas que se requieran para que este proceso de observación se lleve a cabo de la mejor manera”, afirmó Penagos.

Por primera vez, la Registraduría Nacional consolidó y evaluó las propuestas efectuadas por las misiones de observación electoral en los procesos anteriores y avanza en la implementación de la mayoría de estas sugerencias.

En julio de 2024, la entidad presentó los resultados de este trabajo ante organismos internacionales y cuerpos diplomáticos, solicitando anticipadamente su acompañamiento para los comicios presidenciales y legislativos.

Lea también: ¡La Reina se queda! Linda Caicedo renueva con el Real Madrid hasta 2031

El jefe adjunto de la delegación de la Unión Europea en Colombia, Jörg Schreiber, valoró el trabajo realizado: “Valoramos profundamente la retroalimentación dada por la Registraduría de las sugerencias que entregamos cuando hicimos la observación de las elecciones de los años anteriores y ratificamos el acompañamiento técnico de la delegación de la Unión Europea a las elecciones de 2026”.

Entre las medidas anunciadas por la Registraduría se destaca la implementación de autenticación biométrica facial en más de 1.200 puestos de votación, la instalación de 1.258 nuevos puestos respecto a 2022 y el fortalecimiento de los mecanismos de inscripción de ciudadanos y candidaturas, incluyendo la modalidad virtual.

Adicionalmente, se publicarán los tres cuerpos de las actas electorales (formularios E-14) de cada mesa y se habilitará la descarga de archivos Mesa a Mesa Votación (MMV) para auditores de partidos, entes de control y misiones de observación.

La Registraduría también realizará auditorías electorales en todas las etapas del proceso y desplegará observación nacional e internacional para garantizar acompañamiento y vigilancia durante las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, consolidándose como uno de los procesos más monitoreados en la historia del país.

Más noticias de Colombia