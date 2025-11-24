El Real Madrid C. F. aseguró la permanencia de una de sus mayores estrellas, Linda Caicedo, al anunciar la extensión de su contrato.

La jugadora colombiana, que llegó al club en 2023, ha firmado un acuerdo que la vincula a la institución blanca hasta el 30 de junio de 2031.

Esta renovación a largo plazo subraya la confianza del equipo en la joven delantera, que se ha consolidado como una pieza fundamental del proyecto merengue.

Desde su llegada con tan solo 18 años, Caicedo ha demostrado un impacto inmediato y sostenido.

A la fecha, la atacante ha disputado 99 partidos con la camiseta del Real Madrid, contribuyendo con 26 goles.

Su rendimiento no solo se traduce en números, sino en una influencia clave en el juego ofensivo del equipo, lo que la ha convertido rápidamente en una favorita de la afición y en una de las jugadoras más prometedoras del fútbol mundial.

A pesar de su corta edad, actualmente tiene 20 años, el palmarés individual de Linda Caicedo ya es notable. En 2023, fue galardonada con el prestigioso premio Golden Girl.

¡La Reina se queda! Linda Caicedo renueva con el Real Madrid hasta 2031

Su calidad ha sido reconocida a nivel global, siendo incluida en el FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la IFFHS.

Además, alcanzó el segundo puesto en los premios The Best 2023 a la mejor jugadora del mundo, y su espectacular gol contra Alemania en el Mundial de 2023 fue elegido como el mejor de la competición.

La trayectoria de Linda con la selección de Colombia es igualmente impresionante. Debutó con la absoluta a los 14 años y ha sido una figura clave en la ´tricolor’.

El liderazgo y talento la llevaron a ser incluida también en el once ideal de la Copa América 2025, confirmando su estatus como una de las futbolistas más destacadas de su generación tanto a nivel de club como de selección.

Con Linda, Real Madrid quiere seguir consolidando su proyecto deportivo con el equipo femenino.

