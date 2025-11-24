¡La Reina se queda! Linda Caicedo renueva con el Real Madrid hasta 2031

Minuto30
    Linda Caicedo renueva con Real Madrid hasta 2031, consolidando a la Golden Girl como estrella clave del proyecto blanco. Foto: Real Madrid
    Resumen: El Real Madrid C. F. ha asegurado la continuidad de su estrella colombiana, Linda Caicedo, al anunciar la extensión de su contrato hasta el 30 de junio de 2031, reafirmando la confianza del club en la delantera de 20 años que llegó en 2023. Desde su incorporación, Caicedo se ha consolidado como una pieza fundamental, disputando 99 partidos y anotando 26 goles, y su impacto en el juego ofensivo se suma a sus impresionantes reconocimientos individuales, como el Golden Girl 2023 y su inclusión en el FIFPro World11 Femenino de 2024, destacando además por alcanzar el segundo puesto en los premios The Best 2023 y por su memorable gol en el Mundial 2023.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Real Madrid C. F. aseguró la permanencia de una de sus mayores estrellas, Linda Caicedo, al anunciar la extensión de su contrato.

    La jugadora colombiana, que llegó al club en 2023, ha firmado un acuerdo que la vincula a la institución blanca hasta el 30 de junio de 2031.

    Esta renovación a largo plazo subraya la confianza del equipo en la joven delantera, que se ha consolidado como una pieza fundamental del proyecto merengue.

    Desde su llegada con tan solo 18 años, Caicedo ha demostrado un impacto inmediato y sostenido.

    A la fecha, la atacante ha disputado 99 partidos con la camiseta del Real Madrid, contribuyendo con 26 goles.

    Su rendimiento no solo se traduce en números, sino en una influencia clave en el juego ofensivo del equipo, lo que la ha convertido rápidamente en una favorita de la afición y en una de las jugadoras más prometedoras del fútbol mundial.

    A pesar de su corta edad, actualmente tiene 20 años, el palmarés individual de Linda Caicedo ya es notable. En 2023, fue galardonada con el prestigioso premio Golden Girl.

    Su calidad ha sido reconocida a nivel global, siendo incluida en el FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la IFFHS.

    Además, alcanzó el segundo puesto en los premios The Best 2023 a la mejor jugadora del mundo, y su espectacular gol contra Alemania en el Mundial de 2023 fue elegido como el mejor de la competición.

    La trayectoria de Linda con la selección de Colombia es igualmente impresionante. Debutó con la absoluta a los 14 años y ha sido una figura clave en la ´tricolor’.

    El liderazgo y talento la llevaron a ser incluida también en el once ideal de la Copa América 2025, confirmando su estatus como una de las futbolistas más destacadas de su generación tanto a nivel de club como de selección.

    Con Linda, Real Madrid quiere seguir consolidando su proyecto deportivo con el equipo femenino.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

