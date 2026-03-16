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    ¡Pinta oficial para los pequeños líderes! Programa de agentes juveniles de tránsito recibe dotación

    Medellín ya tiene a sus nuevos Agentes Infantiles y Juveniles de Tránsito con uniforme oficial.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Pinta oficial para los pequeños líderes! Programa de agentes juveniles de tránsito recibe dotación

    Resumen: La Alcaldía de Medellín entregó uniformes a los Agentes Infantiles y Juveniles de Tránsito. Niños y jóvenes se forman como líderes en seguridad vial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una ceremonia liderada por la Secretaría de Movilidad, decenas de niñas, niños y adolescentes que integran el programa de Agentes Infantiles y juveniles de tránsito recibieron sus uniformes oficiales.

    Este acto no fue solo una entrega de prendas, sino un reconocimiento a la disciplina y vocación de servicio de estos pequeños líderes que, desde ya, se convierten en los principales promotores de la cultura vial bajo el enfoque de “Sistema Seguro”.

    Con sus nuevos distintivos, los menores tienen la misión de enseñarle a los adultos que la vida en la vía es sagrada.

    El programa, que se rige bajo el Acuerdo 064 de 2022, busca que los jóvenes se conviertan en referentes de movilidad humana y empática, consolidando una nueva generación de juveniles de tránsito comprometidos con el respeto y la convivencia en las vías.

    El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, destacó que la disciplina mostrada por los integrantes del grupo es lo que permitirá reducir los conflictos viales en el futuro, ya que ellos están siendo formados para respetar no solo las señales de tránsito, sino también para proteger a las personas mayores, a los ciudadanos con discapacidad y a la fauna.

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    La iniciativa integra además un fuerte enfoque de equidad de género, asegurando que el liderazgo en las vías sea una tarea compartida por todos desde la infancia.

    Estos “mini-agentes” estarán presentes en jornadas educativas y eventos especiales, demostrando que con amor por la ciudad y mucha responsabilidad, es posible construir una movilidad donde todos lleguen sanos a casa.

    Programa de agentes juveniles de tránsito recibe dotación

    Foto de cortesía.

    Programa de agentes juveniles de tránsito recibe dotación

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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