Resumen: Medellín firmó el Pacto por la Seguridad Turística en el Pueblito Paisa, una alianza entre autoridades y empresarios para promover un turismo responsable y sostenible. El acuerdo cerró la Semana del Turismo y la Transformación Sostenible, que incluyó charlas, recorridos por sitios emblemáticos y un foro sobre prevención de delitos en viajes y turismo.

¡Unidos por el turismo responsable! Autoridades y empresarios de Medellín firman Pacto por la Seguridad Turística

Medellín dio un paso importante para fortalecer la seguridad y sostenibilidad en su sector turístico con la firma del Pacto por la Seguridad Turística: Juntos por un Turismo que Inspira y Protege, un acuerdo que une a autoridades y empresarios en la ciudad. El evento tuvo lugar en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital antioqueña, el Pueblito Paisa, y marcó el cierre de la Semana del Turismo y la Transformación Sostenible.

Con este pacto, los sectores público y privado buscan no solo atraer más visitantes, sino también garantizar una oferta turística de calidad, con un impacto positivo en la comunidad y la economía local. “Responder al turismo responsable con un pacto como este permite que Medellín consolide este sector como un motor económico y asegure que los visitantes vivan experiencias seguras y sostenibles”, expresó Ana María Mejía, secretaria (e) de Turismo y Entretenimiento.

Durante la Semana del Turismo, cerca de 386 personas, entre prestadores de servicios turísticos y miembros de la comunidad, participaron en charlas académicas con expertos locales y nacionales, enfocadas en tendencias y dinámicas actuales del sector.

Además, se realizaron recorridos por importantes corredores turísticos como Constelaciones en Manrique, Prado Centro, Parque Arví y el Distrito Creativo Perpetuo Socorro, promoviendo la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados.

El programa también incluyó el Foro de Turismo Responsable, con la participación de 240 asistentes, realizado en colaboración con Fontur, que abordó la prevención de la Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), la trata de personas y otros delitos relacionados con viajes y turismo.

Con esta iniciativa, Medellín busca consolidarse como un destino seguro y responsable, fomentando la cooperación entre autoridades, empresarios y comunidad para garantizar experiencias turísticas de calidad y proteger los derechos de los visitantes y residentes.