¡Pilas conductores! Deprimido de la Feria de Ganado cerrado por inundación

La movilidad en el sector de la Feria de Ganado, en Medellín, se vio afectada debido al cierre preventivo del deprimido, ocasionado por una inundación. Las autoridades viales implementaron el cierre total de este dado el riesgo que representa el alto nivel del agua para el tránsito vehicular.

El deprimido de la Feria de Ganado es un punto clave de conexión en la ciudad, por lo que su cierre impacta significativamente el flujo vehicular en la zona.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores que tomen vías alternas y planifiquen sus recorridos con antelación para evitar congestiones y demoras.