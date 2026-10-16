Resumen: El siniestro involucró a cinco vehículos a la altura del puente de La Iguaná, en el sector de Robledo. A pesar de la gravedad de la colisión y de los aparatosos daños materiales, las autoridades confirmaron que no se registraron personas con heridas de consideración.

Una volqueta sin frenos desencadenó el choque múltiple en la salida a la carrera 80

Minuto30.com .- Un aparatoso accidente de tránsito sacudió el mediodía de este viernes 16 de octubre al occidente de Medellín, específicamente en la conexión estratégica entre el corregimiento de San Cristóbal y el sector urbano de la Comuna 7 (Robledo). El hecho tuvo lugar en el tramo de la vía 4.1 que desciende desde el Túnel de Occidente y desemboca a través del puente sobre la quebrada La Iguaná hacia la concurrida carrera 80.

La colisión en cadena involucró a cinco automotores de diferente tamaño y uso, provocando el bloqueo parcial de esta importante arteria vial por la que diariamente transitan miles de vehículos de carga, servicio público y particulares que ingresan a la capital antioqueña desde los municipios del occidente del departamento. La emergencia movilizó rápidamente a los cuerpos de socorro, personal de atención prehospitalaria y agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Falla en los frenos: el desencadenante del choque en cadena

Las investigaciones preliminares y los testimonios recabados en el lugar, permitieron establecer la causa principal de la emergencia: una volqueta sin frenos desencadenó el choque masivo en la salida a la carrera 80 desde el puente de La Iguaná.

De acuerdo con el reporte de los hechos, el vehículo de carga pesada descendía por la prolongada pendiente del corredor vial que conecta San Cristóbal con la zona urbana cuando sufrió una avería en su sistema de frenado. Al llegar a la intersección del puente de La Iguaná para incorporarse a la carrera 80, la imposibilidad del conductor para detener el automotor provocó que este embistiera violentamente a los vehículos que se encontraban represados o transitando a menor velocidad en el mismo sentido.

Los cinco vehículos involucrados en la colisión múltiple fueron:

Una volqueta de gran tonelaje: El vehículo pesado que presentó la falla mecánica en sus frenos.

Un taxi de servicio público: Cuyo platón posterior y lateral recibieron un fuerte impacto.

Una camioneta de platón: Destinada al transporte de insumos y mercancías.

Una camioneta particular: Tipo SUV, con graves abolladuras en su estructura.

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Una furgoneta tipo van: Vehículo de pasajeros/carga que quedó atrapado entre los demás automotores siniestrados.

Saldo positivo: sin lesionados de consideración

A pesar de lo espectacular de la escena, en la que los vehículos quedaron apretujados sobre la calzada y con vidrios y partes mecánicas esparcidas por el pavimento, el balance entregado por los organismos de salud fue altamente satisfactorio.

Personal paramédico procedió a valorar minuciosamente a cada uno de los ocupantes y conductores involucrados. Tras las revisiones prehospitalarias de rigor, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos de gravedad ni víctimas fatales. Algunos de los implicados sufrieron contusiones menores, escoriaciones y episodios de crisis nerviosa debido al fuerte impacto, siendo atendidos en el mismo sitio del accidente sin que fuera necesario su traslado de urgencia a centros hospitalarios de alta complejidad.

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El video del accidente que circuló masivamente en redes sociales

Como suele suceder en estos incidentes en puntos viales de alto flujo, la magnitud del evento no pasó desapercibida para transeúntes y otros conductores que transitaban por el sector de La Iguaná y la carrera 80. En pocos minutos, comenzaron a difundirse en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea varios videos grabados por testigos presenciales.

En el material audiovisual se observa con claridad cómo quedaron aprisionados la van, el taxi y la camioneta tras la maniobra de la volqueta fuera de control. En una de las grabaciones más compartidas, un ciudadano relata con asombro cómo el camión de carga se quedó sin frenos justo al salir del puente para tomar la 80, calificando el hecho de «un auténtico milagro» al considerar la violencia del golpe y la falta de víctimas mortales.

Impacto en la movilidad y recomendaciones viales

El accidente provocó considerables retrasos en el ingreso a Medellín desde el occidente antioqueño durante gran parte de la tarde. Las autoridades de tránsito debieron emplear grúas de gran tonelaje para retirar los vehículos afectados y limpiar los fluidos derramados sobre el asfalto para prevenir accidentes adicionales.