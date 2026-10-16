¡Curioso choque múltiple en la vía a San Cristóbal! Cinco carros se dieron «por detrás»

Resumen: Como es habitual en este tipo de incidentes sobre carreteras principales, la magnitud del accidente no pasó desapercibida para los testigos

Minuto30.com .- El accidente de tránsito se registró al mediodía de este viernes 16 de octubre en la vía 4.1, que conecta el occidente antioqueño con Medellín. A pesar de la espectacularidad de las imágenes y los graves daños materiales, las autoridades no reportaron lesionados de consideración.

Emergencia en el corredor vial del occidente

Un aparatoso choque múltiple se registró hacia el mediodía de este viernes 16 de octubre en las inmediaciones del corregimiento de San Cristóbal, al occidente del municipio de Medellín. El siniestro tuvo lugar en la vía 4.1 cuando sale a la avenida 80, una de las arterias viales más transitadas e importantes de la subregión, justo en el tramo de descenso que conduce desde el occidente del departamento de Antioquia hacia la capital paisa, a escasos metros de la salida del emblemático Túnel de Occidente (Túnel Fernando Gómez Martínez).

El hecho generó momentos de alta tensión entre los conductores y habitantes de la zona que transitaban por el sector en ese preciso instante. La colisión en cadena involucró a cinco vehículos de diferente tonelaje y uso, lo que provocó el bloqueo parcial del flujo vehicular y una rápida movilización de los cuerpos de rescate y de la Secretaría de Movilidad de Medellín para atender la contingencia.

Los vehículos involucrados y la magnitud del impacto

De acuerdo con los reportes preliminares, en el choque en cadena resultaron implicados cinco automotores de diversa tipología:

Una volqueta de gran tonelaje: Vehículo de carga pesada que terminó obstruyendo parte de la calzada.

Un vehículo tipo taxi: Servicio público urbano que sufrió considerables abolladuras en la parte trasera y lateral de su estructura.

Una camioneta de platón: Utilizada habitualmente para el transporte de carga ligera e insumos.

Una camioneta particular: Tipo SUV, con daños notorios en su parte frontal y lateral.

Una furgoneta tipo van: Vehículo de pasajeros/carga que también quedó atrapado en la reacción en cadena.

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De momento no se conocen las causas del siniestro sin embargo algunos apuntan a la pendiente inclinada del trazado vial, o bien un descuido en la distancia de seguridad al salir de la estructura tunelar. Sin embargo, peritos de la Seccional de Tránsito e inspectores de la Secretaría de Movilidad iniciaron las investigaciones correspondientes en el sitio para establecer con exactitud la dinámica de los hechos y determinar las responsabilidades del caso.

Sin lesionados de consideración a pesar del impacto

Pese a la aparatosidad de la escena, donde la carrocería de varios automotores quedó severamente destruida y esparcida sobre la capa asfáltica, el balance humano entregado por los servicios de emergencia fue notablemente positivo.

Según versiones extraoficiales, tras las revisiones iniciales, se confirmó que ninguno de los involucrados presentó heridas de gravedad o riesgo vital. Varios de los ciudadanos sufrieron contusiones menores, laceraciones leves y cuadros de shock nervioso derivados del fuerte impacto, por lo que recibieron asistencia médica de primeros auxilios en el sitio sin necesidad de traslados de urgencia hacia centros asistenciales de alta complejidad.

El video del choque que se volvió viral en redes sociales

Como es habitual en este tipo de incidentes sobre carreteras principales, la magnitud del accidente no pasó desapercibida para los testigos. A los pocos minutos del colapso vial, comenzaron a circular en redes sociales como X, Facebook y grupos de mensajería instantánea de conductores, impactantes grabaciones en video captadas por transeúntes y otros automovilistas que cruzaban por la vía 4.1.

En los metrajes audiovisuales se aprecia con claridad la posición en la que quedaron los cinco vehículos sobre la vía, la densa nube de polvo generada tras la colisión y los momentos de angustia vividos por los testigos que corrían a verificar el estado de los ocupantes dentro del taxi y la van. En una de las piezas en video más difundidas se escucha el testimonio de un conductor sorprendido al observar cómo la volqueta y los demás carros terminaron apretujados contra el borde de la carretera, calificando el desenlace sin víctimas mortales como «un verdadero milagro a la salida del túnel».

Afectación a la movilidad y recomendaciones a los conductores

La presencia de los automotores accidentados, sumada a la presencia de restos de vidrios y derrame de fluidos sobre el pavimento, obligó al cierre parcial de la calzada durante «un rato». Agentes de tránsito de Medellín implementaron un operativo especial con grúas para realizar el levantamiento de los vehículos afectados, además de labores de limpieza con arena y desengrasante para prevenir nuevos derrapes.

El flujo vehicular que ingresaba a Medellín desde municipios como San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia presentó considerables retrasos, en la vía que lleva a la carrera 80. Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado vehemente a los conductores para acatar los límites de velocidad, mantener la distancia reglamentaria entre vehículos y realizar revisiones tecnomecánicas periódicas antes de transitar por corredores viales de alta pendiente.