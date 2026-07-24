¡Una verdadera fortuna! Andrea Valdiri reveló cuánto cobra por una historia en Instagram

Resumen: Andrea Valdiri sorprendió al revelar las millonarias cifras que puede cobrar por promocionar marcas en sus redes sociales. La creadora de contenido explicó que sus tarifas dependen del tipo de empresa y aseguró que una publicación puede alcanzar los 120 millones de pesos, mientras que una historia de Instagram puede costar hasta 8.000 dólares. La influenciadora, que suma millones de seguidores en Instagram y TikTok, afirmó que no cobra lo mismo a una multinacional que a un emprendimiento.

Andrea Valdiri volvió a ser tema de conversación, esta vez por revelar cuánto puede costar una campaña publicitaria en sus redes sociales. La influenciadora barranquillera habló abiertamente sobre el valor de su trabajo con las marcas y dejó ver que el alcance de sus plataformas digitales se ha convertido en uno de sus principales activos comerciales.

Durante una conversación en el programa Jessica en Punto, la creadora de contenido explicó que no existe una tarifa única para quienes desean pautar con ella, pues el precio depende de diferentes factores, entre ellos el tamaño de la empresa y el tipo de contenido que se vaya a desarrollar.

Actualmente, Valdiri reúne una de las comunidades digitales más grandes del país. Solo en Instagram supera los nueve millones de seguidores, mientras que en TikTok cuenta con más de cuatro millones, cifras que la han convertido en una de las influenciadoras más buscadas por las marcas para promocionar productos y servicios.

Las tarifas dependen del tipo de empresa y de la campaña

Durante la entrevista, Andrea Valdiri dejó claro que no maneja el mismo esquema de cobro para todos sus clientes y aseguró que procura ajustar sus tarifas de acuerdo con las posibilidades de cada negocio.

«Eso es dependiendo de las empresas, tú no le puedes cobrar igual a una multinacional que a un emprendimiento que apenas está empezando».

La barranquillera explicó que este criterio le permite trabajar tanto con grandes compañías como con pequeños negocios, estableciendo valores acordes con el alcance de cada campaña publicitaria.

Además, recordó que algunas colaboraciones requieren una producción más elaborada, lo que también influye en el valor final del servicio.

Una publicación puede superar los 100 millones de pesos

En medio de la conversación, Valdiri contó que una campaña de gran nivel puede representar ingresos muy altos.

Como ejemplo, mencionó una publicación relacionada con un vehículo, por la que llegó a cobrar cerca de 120 millones de pesos, una cifra que llamó la atención de los presentes durante la entrevista.

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Asimismo, explicó que algunos acuerdos comerciales con empresas de gran tamaño pueden alcanzar los 50.000 dólares, dependiendo de las características de la campaña, el formato solicitado y el trabajo de producción que implique el contenido.

Según dio a entender, cada negociación se realiza de manera independiente, por lo que el valor puede variar de acuerdo con las necesidades de la marca y el tipo de estrategia publicitaria.

También reveló cuánto cobra por una historia de Instagram

La creadora de contenido también habló sobre uno de los formatos más utilizados por las empresas para promocionar sus productos: las historias de Instagram.

Aunque este tipo de publicaciones permanece disponible únicamente durante 24 horas, Valdiri aseguró que su alto alcance hace que muchas compañías estén dispuestas a invertir importantes sumas de dinero para aparecer en ese espacio.

«Por una historia, 8.000 dólares».

La cifra sorprendió a los participantes del programa, quienes reaccionaron al conocer el valor que puede alcanzar una sola historia publicada en el perfil de la influenciadora.

Con millones de seguidores en sus diferentes plataformas, Andrea Valdiri continúa consolidándose como una de las creadoras de contenido con mayor impacto en Colombia y Latinoamérica. Su presencia en redes sociales no solo le ha permitido fortalecer su imagen pública y desarrollar distintos proyectos empresariales, sino también posicionarse como una de las figuras más cotizadas para campañas de publicidad digital.