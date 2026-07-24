¡Impactante video! Diego Sáenz sufrió grave accidente en paracaídas y terminó con tres fracturas

Resumen: Diego Sáenz reveló que sufrió un grave accidente mientras practicaba paracaidismo, el cual le provocó fracturas en la tibia, el peroné y el tobillo. El presentador compartió el video del momento del impacto, explicó que el incidente ocurrió por una cadena de errores durante el aterrizaje y aseguró que afronta con optimismo el proceso de recuperación, con la esperanza de volver a volar.

El presentador compartió el video del momento en que ocurrió el accidente y contó cómo un error durante el aterrizaje cambió por completo una de las experiencias que más disfrutaba.

El presentador, locutor y músico colombiano Diego Sáenz habló por primera vez sobre el grave accidente que sufrió mientras practicaba paracaidismo, una disciplina que ha hecho parte de su vida desde hace tiempo y por la que sentía un profundo entusiasmo.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, el comunicador decidió mostrar lo ocurrido durante el salto y explicar, desde su propia experiencia, qué sucedió en los segundos previos al aterrizaje que terminaron provocándole una fractura expuesta y otras lesiones de consideración.

El salto que terminó en una grave lesión

Según relató, aquel vuelo tenía un significado especial porque era la primera vez que utilizaba su propio equipo de paracaidismo, un momento que había esperado durante mucho tiempo y que representaba el inicio de una nueva etapa dentro de este deporte.

«Durante un salto de paracaidismo sufrí un accidente durante el aterrizaje. Era mi primer salto con mi propio equipo y tenía muchísimas ganas de vivir esta nueva etapa en un deporte que amo», expresó.

Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al que imaginaba. Sáenz explicó que, durante la maniobra de aterrizaje, cometió una serie de errores que terminaron desencadenando el accidente.

En las imágenes compartidas por el presentador se observa el instante en que llega al suelo y el fuerte impacto que recibe en las piernas. Tras la caída, sufrió una fractura expuesta que comprometió la tibia, el peroné y el tobillo, lesiones que ahora lo obligan a atravesar un proceso de recuperación que incluye intervenciones médicas y rehabilitación.



«Cometí una cadena de errores»: así explicó lo ocurrido

El comunicador reconoció que analizar lo sucedido le permitió entender qué falló durante la maniobra y aseguró que decidió compartir su experiencia con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de la preparación y el aprendizaje constante en este tipo de actividades.

«Las cosas no salieron como yo esperaba. Cometí una cadena de errores durante el aterrizaje que me llevaron a esto. Fue un error que terminó en una fractura expuesta de tibia, peroné y tobillo», afirmó.

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Además del impacto físico, Sáenz confesó que el accidente representó uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado a nivel personal.

«En cuestión de segundos pasé de disfrutar una nueva etapa de mi vida y de la sensación de volar, a enfrentar una situación que jamás imaginé vivir», relató al recordar el episodio.

Después del accidente fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención especializada. Aunque reconoció que el proceso de recuperación será largo y exigente, manifestó que mantiene una actitud positiva frente a las cirugías y la rehabilitación que deberá cumplir durante los próximos meses.

Una recuperación larga, pero con la mirada puesta en volver a volar

Durante su reflexión, también aseguró que esta experiencia le dejó importantes enseñanzas y resaltó que la fortaleza no consiste en evitar el miedo o el dolor, sino en seguir avanzando a pesar de ellos.

«Es importante aprender de nuestros propios errores y también de los errores de los demás. Decidí enfocar mi energía en salir adelante. La fortaleza no significa no sentir miedo o dolor; significa continuar pese a la incertidumbre y las dificultades», señaló.

A pesar de la gravedad de las lesiones, Diego Sáenz dejó claro que no ha perdido la ilusión de volver a practicar paracaidismo cuando su recuperación se lo permita. De hecho, reiteró el mensaje de optimismo que ha compartido con sus seguidores desde que ocurrió el accidente: «Hay Diego pa’ rato».

La publicación del video generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores, colegas y amigos le enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación, destacando la sinceridad con la que decidió contar uno de los momentos más complejos de su vida.