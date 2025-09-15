Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía Nacional incautó una tonelada de marihuana en la vía Neiva – Castilla (Huila) y capturó a un hombre que la transportaba en un camión de servicio público.

Una tonelada de marihuana iba en este camión: Policía frustra transporte ilegal en Huila

En un operativo de registro y control adelantado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, fue capturado un hombre y se logró la incautación de cerca de 1.000 kilogramos de marihuana en el departamento del Huila.

El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 42 de la vía Neiva–Castilla, sector La Vega del Muerto, jurisdicción del municipio de Aipe, donde unidades del Tramo Vial 1 interceptaron un vehículo de carga que transportaba la droga bajo la modalidad de ocultamiento.

El conductor, un hombre de 37 años de edad, originario de Puerto Lleras (Meta), fue sorprendido en flagrancia mientras movilizaba la sustancia ilícita en un camión adscrito al servicio público.

Durante el operativo también fueron decomisados tres teléfonos celulares, que ahora forman parte del material investigativo.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 61 Especializada contra el Narcotráfico – Nivel Central Bogotá, mientras avanzan las diligencias para judicializarlo y determinar su responsabilidad en esta red criminal.

El coronel Germán Gómez, director encargado de la Dirección de Tránsito y Transporte, destacó la labor de los uniformados:

“Este resultado es producto del compromiso, la experiencia y la capacidad operativa de nuestros uniformados. Seguiremos fortaleciendo los controles viales en todo el país para proteger la vida, la seguridad y la legalidad”.

La Policía Nacional reiteró que estas acciones hacen parte de una estrategia de investigación contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, que utilizan las carreteras como corredores para el transporte ilegal de estupefacientes.

