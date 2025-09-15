Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Accidente de tránsito en Las Palmas genera caos en la movilidad

Un accidente de tránsito en Las Palmas dificulta la movilidad sobre las 11:00 a.m. de este lunes 15 de septiembre, afectando ambas calzadas en el sector de Castropol.

El accidente de tránsito al parecer dejó una buseta volcada; sin embargo, se desconoce la gravedad del caso o si hay personas lesionadas.

Las autoridades de tránsito llegaron al lugar para atender la emergencia y gestionar la movilidad en el sector.

A esta hora, la vía presenta un gran represamiento de vehículos en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los conductores tomar vías alternas si es posible.

Se espera que, una vez las autoridades terminen de atender la situación, el flujo vehicular regrese a la normalidad.

