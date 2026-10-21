Resumen: Sahara Ray, modelo y empresaria australiana vinculada al cantante Justin Bieber, falleció a los 34 años en un hospital de Los Ángeles. Según el Daily Mail, una fuente cercana informó que habría sufrido una sobredosis de fentanilo. La modelo permaneció hospitalizada varios días y murió acompañada de su familia. Las circunstancias de lo ocurrido aún no están claras.

Una sobredosis habría causado la muerte de Sahara Ray, ex de Justin Bieber, a sus 34 años

La muerte de Sahara Ray, modelo y empresaria australiana, ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores, tanto por su trayectoria en la industria de la moda como por el momento personal que atravesaba. La mujer, de 34 años, falleció en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos, después de una emergencia médica que requirió atención especializada.

Aunque sus familiares confirmaron la noticia, las circunstancias del fallecimiento comenzaron a conocerse posteriormente a través de publicaciones de medios internacionales. El diario británico Daily Mail, que citó a una fuente cercana a la modelo, informó que Ray sufrió una sobredosis de fentanilo el pasado 16 de octubre.

De acuerdo con esa versión, la australiana fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde permaneció conectada a un respirador artificial mientras los profesionales de salud intentaban mantenerla con vida. La hospitalización se prolongó durante los días siguientes, hasta que sus familiares tomaron la decisión de retirar el soporte respiratorio el domingo por la tarde. Ray falleció acompañada por sus seres queridos, según los reportes difundidos por la prensa. Sin embargo, hasta la información publicada, no se había establecido si la sobredosis fue accidental o intencionada.

La familia de Sahara Ray confirmó su fallecimiento

La noticia se conoció inicialmente a través de declaraciones atribuidas al entorno familiar de la modelo. Según informó el medio estadounidense TMZ, sus allegados confirmaron que murió en el hospital y que estuvo acompañada por sus seres queridos.

«Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida», señalaron al medio.

La madre de Sahara, Gretchen Bach, también habló con el Daily Mail sobre la personalidad de su hija y las cosas que más valoraba en su vida. En sus declaraciones, destacó el cariño que sentía por su familia, su interés por la moda y el surf, además de la importancia que había adquirido la maternidad.

«Sahara era una joven increíblemente apasionada y amable que amaba a su familia, la moda, a su hija Snow y el surf», expresó.

La pérdida ha llamado especialmente la atención porque la modelo había recibido a su hija, Snow, en enero de 2026. Durante los meses posteriores al nacimiento, compartió algunos momentos de esa etapa en sus redes sociales. En abril, publicó un video en el que presentó oficialmente a su bebé.

Su última publicación conocida en Instagram, fechada en julio de este año, también estaba dedicada a la niña. Junto a varias fotografías de Snow, escribió: «Todo mi corazón bebé Snow».

La identidad del padre de la menor no había sido revelada públicamente por Ray, según la información recogida por medios internacionales.

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Su relación con Justin Bieber y su carrera en la moda

El nombre de Sahara Ray comenzó a circular con mayor fuerza en la prensa internacional en 2016, cuando fue fotografiada junto al cantante canadiense Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Las imágenes despertaron especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos, lo que incrementó el interés público por su vida personal.

También fue vinculada con el artista australiano Cody Simpson. Sin embargo, su reconocimiento no dependió exclusivamente de esas relaciones, pues Ray desarrolló una trayectoria propia como modelo y diseñadora.

En 2014 lanzó Sahara Ray Swim, una marca de trajes de baño con la que incursionó en el mundo empresarial. Su trabajo en la industria de la moda y su presencia en redes sociales le permitieron construir una comunidad de seguidores interesados tanto en sus proyectos profesionales como en su estilo de vida.

La australiana era hija de Tony Ray, un reconocido surfista de su país. Durante su infancia vivió entre Australia, California y Hawái, lugares relacionados con su historia personal y con su cercanía al surf.

Una vida marcada por dificultades de salud

En los últimos años, Ray también había hablado públicamente sobre problemas personales y de salud. En 2021 contó a sus seguidores que enfrentaba dificultades relacionadas con el consumo de drogas y alcohol y que había ingresado a un programa de tratamiento de 30 días en un centro de rehabilitación de Malibú, California.

Posteriormente, en 2024, reveló que había recibido un diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, una afección neurológica en la que el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos.

Según relató entonces, el diagnóstico llegó después de un accidente en el que fue atropellada por un conductor ebrio que, de acuerdo con su testimonio, circulaba a 128 kilómetros por hora. Ray explicó que el episodio tuvo consecuencias importantes para su movilidad y que, durante su recuperación, necesitó una silla de ruedas y un andador para desplazarse.

Al recordar lo sucedido, manifestó: «Básicamente, me provocó un estado de shock que me llevó a una enfermedad terrible».

Con el tiempo, la modelo experimentó una mejoría y pudo retomar sus actividades profesionales.

Su fallecimiento ha generado mensajes de condolencia entre quienes seguían su carrera y conocían su historia. Por el momento, la información difundida por el Daily Mail atribuye la muerte a una sobredosis de fentanilo, pero no permite establecer si esta fue accidental o intencionada. Esa distinción continúa sin esclarecerse en los reportes citados.