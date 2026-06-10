Una semana después de la reunión Roy-Petro, la exesposa de Barreras suspende al Presidente; ¿Lo planearon?

Resumen: La polémica suspensión temporal del presidente Gustavo Petro ha generado nuevas preguntas tras conocerse que el mandatario se reunió con Roy Barreras el pasado 4 de junio, apenas seis días antes de que la presidenta de la Comisión de Acusaciones adoptara la controvertida medida. La cercanía entre ambos hechos ha llevado a algunos sectores políticos a cuestionar si existe alguna relación entre la reunión y la posterior suspensión, señalando que esta última podría terminar fortaleciendo políticamente al presidente al permitirle presentarse como víctima de una decisión ampliamente debatida. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública que vincule el encuentro con la medida adoptada, por lo que cualquier conexión entre ambos hechos permanece en el terreno de la especulación política.

La controversia por la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro sumó un nuevo elemento de debate tras conocerse que el mandatario se reunió el pasado 4 de junio con Roy Barreras, apenas seis días antes de que la presidenta de la Comisión de Acusaciones adoptara la cuestionada decisión que lo apartaría de sus funciones hasta el 21 de junio.

La coincidencia temporal ha dado lugar a múltiples interpretaciones en el escenario político. Algunos sectores críticos sostienen que la cercanía entre ambos hechos amerita explicaciones adicionales y han planteado interrogantes sobre los temas abordados durante el encuentro. Según estas voces, la suspensión —que ya ha sido objeto de fuertes cuestionamientos jurídicos y políticos— podría terminar favoreciendo al presidente al permitirle asumir una posición de confrontación frente a las instituciones en medio del ambiente electoral.

Incluso, algunos analistas y dirigentes políticos han especulado con la posibilidad de que la reunión hubiera servido para anticipar o discutir escenarios relacionados con la posterior decisión. Y es que la representante que firmó la suspensión es Gloria Arizabaleta, exesposa de Roy Barreras y afín al petrismo, por lo que se considera que la medida fue adrede.

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Mientras tanto, la polémica continúa creciendo y se suma a las críticas que ya rodeaban la medida, considerada por diversos sectores como una decisión jurídicamente cuestionable y de alto impacto político. La expectativa ahora se centra en la eventual revisión de la suspensión por parte de la Comisión de Acusaciones en pleno y en las explicaciones que puedan ofrecer los protagonistas sobre los hechos que antecedieron a la controversia.

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