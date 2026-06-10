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Resumen: La Registraduría confirmó que el puesto de votación de San Diego volverá al primer piso del centro comercial para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

‘Volverá al primer piso’: Registraduría cambia el puesto de votación de San Diego tras reclamos ciudadanos

Tras las gestiones adelantadas por la Alcaldía de Medellín, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el puesto de votación de San Diego funcionará nuevamente en el primer piso del centro comercial durante la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La decisión se produjo luego de la solicitud formal realizada por el alcalde Federico Gutiérrez al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, en la que expuso las dificultades presentadas durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo.

Ese día, las mesas de votación fueron ubicadas en el piso 11 del centro comercial, situación que generó largas filas, congestiones y demoras para miles de ciudadanos.

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Las quejas se centraron especialmente en los problemas de accesibilidad para adultos mayores, personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas y otros votantes que tuvieron dificultades para desplazarse hasta los niveles superiores.

En su cuenta de X, el alcalde Gutiérrez afirmó que había solicitado desde el 2 de junio la revisión de la medida adoptada en primera vuelta.

También agradeció al registrador nacional por “escuchar el reclamo ciudadano y resolver esta situación a favor de la gente y la democracia”.

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La Alcaldía sostuvo que el regreso del puesto de votación de San Diego al primer piso permitirá mejorar las condiciones de acceso y movilidad para los ciudadanos, además de agilizar el ingreso y reducir los tiempos de espera en uno de los puntos de votación con mayor afluencia en Medellín.

Las autoridades locales reiteraron que continuarán trabajando para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad.

El puesto de votación de San Diego vuelve al primer piso para la segunda vuelta presidencial.

El 2 de Junio pasado, solicité a la Registraduría resolver la situación que se presentó para primera vuelta.

Gracias a las quejas de la ciudadanía y a la solicitud que realizamos ante… pic.twitter.com/1hRoTyfccD — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 10, 2026

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