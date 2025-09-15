Resumen: Cien personas privadas de la libertad se graduaron en el centro penitenciario El Pedregal, como parte de una estrategia integral de resocialización. El programa les brindó formación en habilidades para la vida y competencias laborales, junto con asesoría jurídica, con el fin de que puedan acceder a beneficios legales y cuenten con las herramientas necesarias para una reinserción exitosa y la prevención de la reincidencia.

¡Una segunda oportunidad! 100 personas privadas de la libertad en El Pedregal se gradúan y le apuestan a un nuevo futuro

Cien personas privadas de la libertad se graduaron recientemente en el centro penitenciario El Pedregal, en Medellín, como parte de un programa de resocialización que busca brindarles una nueva oportunidad de vida. La iniciativa es un esfuerzo conjunto para equipar a los reclusos con habilidades para la vida y competencias laborales, con el objetivo de prevenir la reincidencia y fortalecer la seguridad en la ciudad.

El programa, descrito como una «estrategia integral», no solo se centra en la formación técnica, sino también en el desarrollo personal y el manejo de emociones. Los graduados recibieron capacitación en áreas como la resolución de conflictos, la anatomía del delito y el autocuidado. Además, obtuvieron habilidades en oficios como estuco y pintura, gracias a una alianza con el Sena y diversas fundaciones sociales.

La culminación de esta formación no solo les proporciona herramientas prácticas para reintegrarse a la sociedad, sino que también les otorga beneficios jurídicos. La certificación de buena conducta que reciben puede ser utilizada para solicitar descuentos en el tiempo de su pena, facilitando su camino hacia una libertad con propósito.

La directora del programa, Paulina Patiño, enfatizó que la resocialización es una parte crucial de la política de seguridad de la ciudad, ya que combina la autoridad y el orden con la provisión de oportunidades para una vida digna.

La iniciativa responde a la necesidad de intervenir en las causas profundas de la criminalidad. Los antecedentes delictivos de esta población (asociados a hurto, violencia interpersonal y crimen organizado) demuestran la urgencia de romper los ciclos de ilegalidad que afectan a la sociedad.

Al apostar por la reinserción, se busca directamente reducir los factores de riesgo que llevan a la reincidencia. Los organizadores del programa ya planean nuevos ciclos de capacitación para garantizar que esta estrategia tenga un impacto sostenible y transformador.