Medellín sueña en grande: va por el título de Capital Mundial del Libro 2027

Medellín dio un paso de gigante en su sueño de convertirse en un referente cultural a nivel global. La alcaldía oficializó su candidatura para ser la Capital Mundial del Libro 2027 ante la Unesco, un logro que le da el aval de la Comisión Nacional para representar a Colombia en esta importante competencia.

El anuncio fue hecho en el Jardín Botánico, en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura.

La postulación se basa en un compromiso de años con la cultura y la lectura, y busca consolidar el legado de Medellín como un epicentro creativo e inclusivo. Para ello, se han planteado cinco proyectos pilares que giran en torno al fomento de la lectura, la sostenibilidad de la cadena del libro y la creación literaria.

“Los libros son una herramienta poderosa para transformar nuestra sociedad y proyectar la ciudad al mundo”, afirmó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

La candidatura destaca el crecimiento del ecosistema del libro en la ciudad, que en el último año recibió a 4.500.000 personas en sus 26 bibliotecas.

Si Medellín es elegida, se espera reducir el analfabetismo funcional, ampliar la inclusión de comunidades vulnerables y generar más espacios y empleos en la industria editorial.

Este reconocimiento sería un espaldarazo a la historia reciente de una comunidad que ha utilizado los libros como herramienta fundamental para transformar un pasado de violencia.

