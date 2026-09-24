¡Una nueva oportunidad! Entregan en Ciudad Bolívar la primera vivienda de ‘Adopta un Hogar’

Resumen: Luz Ofelia Romero, una mujer de 52 años y madre de tres hijos, recibió una nueva vivienda en la vereda Alto de los Jaramillo, en Ciudad Bolívar, luego de que su casa colapsara durante el sismo del 10 de agosto. La vivienda fue reconstruida mediante la iniciativa ‘Adopta un Hogar’, liderada por Fundación Grupo Argos y Nicky Jam, en alianza con VIVA. El proyecto contempla la construcción de 25 casas nuevas para familias afectadas en Ciudad Bolívar y Andes, mientras la Gobernación de Antioquia reporta avances en la reparación de los hogares damnificados.

En la vereda Alto de los Jaramillo, en Ciudad Bolívar, fue entregada una vivienda reconstruida para una familia afectada por el sismo del pasado 10 de agosto. La casa pertenece a Luz Ofelia Romero Jaramillo, de 52 años, quien perdió su hogar durante el movimiento sísmico y tuvo que permanecer temporalmente con familiares.

Romero es viuda y cabeza de hogar de tres hijos. Lleva más de 10 años viviendo en el sector y se dedica al cultivo y la recolección de café. Al recordar lo ocurrido, contó que se encontraba en Medellín cuando recibió la llamada de su hija para informarle que la casa había colapsado.

“Recibir esta nueva casa significa una ilusión y una esperanza muy grande. Nunca pensé que fuera a tener una casa tan hermosa”, relató Luz Ofelia.

La reconstrucción fue posible mediante el trabajo conjunto de la Fundación Grupo Argos, el artista Nicky Jam y la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), como parte de una iniciativa que busca atender a familias que requieren la construcción completa de sus viviendas en Ciudad Bolívar y Andes.

Una alianza para reconstruir 25 viviendas

El proyecto contempla 25 viviendas nuevas en ambos municipios a través de la iniciativa ‘Adopta un hogar’, liderada por la Fundación Grupo Argos. En este proceso también participan ABB, Fundación Santo Domingo, Itaú, Pintuco, Rotoplast, Toptec, Distracom, Haceb y VIVA.

El presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, explicó que el compromiso de reconstrucción surgió durante la primera semana posterior al sismo, tras una reunión con representantes de VIVA, la Federación de Cafeteros y Proantioquia. A partir de ese encuentro, la Fundación Grupo Argos y Nicky Jam asumieron la construcción de las viviendas rurales que necesitaran ser levantadas desde cero.

“Desde la Fundación Grupo Argos, en alianza con Nicky Jam, dijimos que nos haríamos responsables de la construcción de todas las viviendas rurales dispersas que se necesitaran construir desde cero”, señaló Calle.

La vivienda entregada en Alto de los Jaramillo hace parte de este grupo de soluciones habitacionales destinadas a las comunidades afectadas por el fenómeno natural.

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Antioquia reporta avances en la atención

Durante la entrega, el gobernador Andrés Julián destacó la participación de las organizaciones privadas y el trabajo realizado junto con las administraciones municipales para atender los daños ocasionados por el sismo.

El mandatario señaló que la Gobernación ha distribuido cerca de 2.000 toneladas de material para las reparaciones y que los alcaldes de más de 30 municipios han contratado mano de obra para intervenir las viviendas afectadas. Según indicó, estas acciones han permitido atender hasta la fecha a cerca del 30 % de las familias afectadas.

“Mucha gratitud hacia todos los que aportaron a este esfuerzo”, expresó el gobernador, quien también resaltó la articulación para avanzar en la recuperación de los hogares afectados.

Una vivienda construida con steel framing

La nueva casa fue edificada mediante el sistema steel framing, que emplea perfiles livianos de acero galvanizado para formar la estructura. El método utiliza componentes modulares fabricados con alta precisión y reemplaza la mampostería tradicional de ladrillo y concreto, permitiendo optimizar los tiempos de construcción.

Para Luz Ofelia, el proceso significó recuperar el espacio donde había construido su vida durante más de una década. Tras la pérdida de su vivienda y el traslado temporal con familiares, ahora cuenta nuevamente con una casa en la zona donde desarrolla sus labores relacionadas con el cultivo y la recolección de café.

La entrega de esta vivienda se suma al proceso de reconstrucción que avanza en Ciudad Bolívar y Andes, con el propósito de levantar las 25 casas contempladas dentro de la alianza entre el sector privado y VIVA.