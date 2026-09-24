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    Alerta en Santa Fe de Antioquia: peces aparecieron muertos en el río Tonusco

    Alerta ambiental en Santa Fe de Antioquia por la aparición de decenas de peces muertos en el río Tonusco. Autoridades investigan las causas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Alerta en Santa Fe de Antioquia: peces aparecieron muertos en el río Tonusco
    Foto de cortesía.
    Alerta en Santa Fe de Antioquia: peces aparecieron muertos en el río Tonusco

    Resumen: Investigan la muerte de decenas de peces en el río Tonusco, en Santa Fe de Antioquia. Autoridades también aprehendieron 18 semovientes.

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    Una alerta ambiental se mantiene en Santa Fe de Antioquia luego de que fueran encontrados decenas de peces muertos en el río Tonusco, situación que generó preocupación entre habitantes y comerciantes de la zona.

    El caso es investigado por las autoridades ambientales, que buscan establecer qué provocó la mortandad de los animales. Por ahora, no se ha confirmado si el hecho estaría relacionado con los bajos niveles del afluente o con la presencia de alguna sustancia tóxica en el agua.

    Mientras avanzan las verificaciones y se esperan los resultados de los análisis correspondientes, la situación ha llamado especialmente la atención de las personas que dependen de la actividad pesquera para obtener sus ingresos.

    La muerte de los peces representa una preocupación para comerciantes que tienen relación con esta actividad, por lo que se espera que las autoridades determinen las causas y establezcan si existe algún riesgo ambiental en el afluente.

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