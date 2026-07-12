Resumen: Una mujer perdió la vida en un grave accidente de tránsito registrado sobre la avenida Regional de Medellín, a la altura de la estación Poblado, en sentido sur-norte. El siniestro movilizó a los organismos de emergencia y generó afectaciones en la movilidad del sector mientras se adelantaban las labores de atención e inspección.

Una mujer falleció tras grave accidente de tránsito en la avenida Regional de Medellín

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado 12 de julio, en la avenida Regional, a la altura de la estación Poblado del Metro de Medellín, en sentido sur-norte, dejando como saldo el fallecimiento de una mujer. En el lugar quedó un vehículo particular de color negro con graves daños en su parte delantera, evidencia del fuerte impacto.

Luego del accidente, el sitio permaneció acordonado mientras las autoridades adelantaban los procedimientos judiciales y de tránsito, situación que generó afectaciones en la movilidad mientras se adelantaban las labores correspondientes.

Esto le podría interesar: A Miguel lo mató un «vehículo fantasma»: El drama tras el grave accidente en San Félix

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad de la mujer fallecida ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Tampoco se ha informado oficialmente si hubo otras personas lesionadas o si estuvieron involucrados más vehículos.

Este nuevo siniestro vial vuelve a poner sobre en evidencia la importancia de la conducción responsable, el respeto por las normas de tránsito y la atención permanente de todos los actores viales, como medidas fundamentales para contribuir a la seguridad en las vías y prevenir hechos que puedan terminar en tragedia.