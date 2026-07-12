Resumen: Según información preliminar, el responsable aprovechó un grave vacío de vigilancia: en el tramo exacto donde ocurrió el atropellamiento no habría cámaras de seguridad.

A Miguel lo mató un «vehículo fantasma»: El drama tras el grave accidente en San Félix

Minuto30.com .- Lo que comenzó como una rutinaria mañana de sábado para Miguel Buriticá, un querido habitante del corregimiento de San Félix, terminó en una lamentable tragedia. Mientras se dirigía a su lugar de trabajo este 11 de julio, fue embestido violentamente por un conductor que, en un acto de cobardía, lo dejó tendido a su suerte en la vía.

De acuerdo con habitantes del sector, el impacto ocurrió a primeras horas de la mañana. Se presume que en lugar de detenerse a auxiliar a la víctima, el conductor escapó del lugar de los hechos, convirtiéndose en el protagonista de un caso de «vehículo fantasma».

Un escape facilitado por un «punto ciego»

Según información preliminar, el responsable aprovechó un grave vacío de vigilancia: en el tramo exacto donde ocurrió el atropellamiento no habría cámaras de seguridad.

Esta situación ha dificultado enormemente las labores de identificación inmediata, dándole una ventaja al infractor para evadir su responsabilidad penal y civil tras dejar a Miguel muerto en el lugar.

Autoridades tras la pista

Pese a la ausencia de grabaciones directas del impacto, las autoridades de tránsito y la policía judicial iniciaron una exhaustiva investigación.

Actualmente, los esfuerzos se centran en recopilar testimonios clave de las personas que transitaban por la zona a esa hora; además, rastrear cámaras de seguridad en kilómetros aledaños, con posibles rutas de escape hacia Bello, Medellín, o la vía lechera, para identificar el tipo de vehículo, su color, abolladuras recientes y, sobre todo, la placa.

Se solicita a cualquier persona o conductor que haya transitado por la vía a San Félix en la mañana de este sábado y cuente con cámaras de tablero o información del sospechoso, que se comunique con las autoridades para lograr justicia en el caso de Miguel Buriticá.