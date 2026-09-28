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Resumen: La Fiscalía ocupó 42 bienes que estarían relacionados con un grupo de presuntos testaferros del extinto narcotraficante Hélmer Herrera, ‘Pacho Herrera’. Los activos, avaluados en más de $44.900 millones, incluyen inmuebles, establecimientos comerciales y una sociedad ubicados en Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y Sonsón. Entre ellos se encuentran siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, con una extensión de 1.083 hectáreas.

¡Una millonada bajo la lupa! Fiscalía ocupa 42 bienes que estarían ligados al ‘Clan Herrera’

Una investigación sobre movimientos patrimoniales y operaciones financieras permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar 42 bienes que estarían relacionados con uno de los grupos de presuntos testaferros que habría estado al servicio del extinto narcotraficante del Cartel de Cali, Hélmer Herrera, conocido como ‘Pacho Herrera’.

Los activos fueron valorados preliminarmente en más de $44.900 millones y quedaron bajo medidas cautelares dentro de un proceso de extinción del derecho de dominio.

Bienes habrían sido ocultados durante varios años

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, durante varios años se habrían utilizado personas y empresas vinculadas a distintos sectores económicos para ocultar, transformar y administrar los bienes.

Entre las actividades mencionadas en la investigación están los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.

Según la hipótesis investigativa, estas operaciones habrían permitido dar apariencia de legalidad a los activos y evadir el control de las autoridades.

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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los bienes.

Los bienes intervenidos

Las diligencias fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y Sonsón.

La Fiscalía afectó con medidas cautelares 42 bienes avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados a un grupo de presuntos testaferros al servicio del extinto narcotraficante del Cartel de Cali Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias ‘Pacho… pic.twitter.com/v6s1H3Ijrr — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 28, 2026

Los activos corresponden a inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad.

En Bogotá fueron afectados un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales.

En Cali, las medidas recayeron sobre dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio.

En Jamundí fueron intervenidos un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote, mientras que en Tuluá la medida fue aplicada sobre un terreno.

Siete predios conforman la hacienda La Porcelana

En Sonsón, Antioquia, fueron afectados siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, con una extensión de 1.083 hectáreas.

Estos terrenos hacen parte de los 42 activos valorados en más de $44.900 millones que quedaron bajo medidas cautelares dentro del proceso de extinción del derecho de dominio.