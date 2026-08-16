¡Una mano para los damnificados! Karol G anuncia campaña solidaria por Colombia y Venezuela

Resumen: Karol G anunció durante su concierto en Los Ángeles una campaña de apoyo para las personas afectadas por los terremotos de Colombia y Venezuela. A través de su fundación Con Cora, habilitó códigos QR para recibir donaciones y se comprometió a duplicar cada dólar aportado por sus seguidores durante sus presentaciones del fin de semana. Los recursos serán destinados a apoyar la reconstrucción de viviendas afectadas.

Karol G aprovechó su presentación del viernes 14 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles para anunciar una iniciativa de apoyo a las personas afectadas por los terremotos registrados en Colombia y Venezuela.

La cantante presentó la campaña durante la primera de las tres fechas que tiene programadas en el estadio californiano y explicó que, a través de su fundación Con Cora, respaldará las donaciones realizadas por los asistentes.

“En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien”, expresó la artista durante el concierto.

Así funcionará la iniciativa

Como parte de la campaña, se habilitaron códigos QR en el recinto para que los asistentes puedan realizar aportes económicos. Karol G se comprometió a duplicar cada dólar donado por el público durante los conciertos del fin de semana en Los Ángeles mediante su fundación Con Cora.

Los recursos estarán destinados a apoyar la reconstrucción de viviendas afectadas por los terremotos ocurridos en ambos países.

La artista también hizo un llamado a mantener la solidaridad con las comunidades que enfrentan las consecuencias de las emergencias.

“Por favor, no nos abandonemos, acompañémonos. Nos necesitamos, esta vez es Colombia, mi casa, esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos”, manifestó ante el público.

Apoyo para Colombia y Venezuela

La campaña contempla a las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio y por el sismo registrado en Colombia el 10 de agosto.

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En el caso colombiano, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y provocó afectaciones en diferentes regiones del país, con víctimas mortales, personas heridas y daños materiales.

La emergencia mantiene a las autoridades y organismos de socorro concentrados en la atención de las comunidades afectadas y en la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto.

La campaña fue presentada durante su gira

El anuncio se produjo en medio de la etapa estadounidense de Viajando por el mundo Tropitour, gira que comenzó el 24 de julio en Chicago.

Después de las tres presentaciones en Los Ángeles, la artista tiene previstas fechas en San Francisco, Seattle, Phoenix, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas, con el cierre de esta etapa norteamericana previsto para mediados de octubre.

La iniciativa de Con Cora permitirá que los asistentes a los conciertos de Los Ángeles contribuyan económicamente a las labores de recuperación de las zonas afectadas, mientras la propia artista amplifica esos aportes mediante el compromiso de duplicarlos.