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Resumen: El superconcierto ‘Colombia, Medellín te quiere’ dejó un balance de $6.000 millones recaudados y 31 toneladas de ayudas humanitarias para las comunidades afectadas por el terremoto. La jornada contó con la participación de más de 25 artistas, quienes donaron su talento, además de ciudadanos, restaurantes, comerciantes y empresas que realizaron aportes económicos y en especie. Las donaciones serán canalizadas para apoyar a las familias damnificadas, mientras la campaña continúa recibiendo ayudas en Medellín.

¡Medellín se puso la camiseta! Superconcierto dejó $6.000 millones y toneladas de ayudas para damnificados

La jornada solidaria realizada este sábado en Medellín terminó con un balance de $6.000 millones recaudados y 31 toneladas de donaciones en especie destinadas a las personas afectadas por el terremoto que sacudió diferentes regiones del país.

El evento, denominado ‘Colombia, Medellín te quiere’, se desarrolló en el Centro de Espectáculos La Macarena y contó con la participación de más de 25 artistas, quienes se sumaron a la iniciativa poniendo su talento al servicio de la campaña.

La actividad comenzó al mediodía y se extendió hasta las 8:00 de la noche. Durante esas ocho horas, ciudadanos, artistas, restaurantes, comerciantes y empresas participaron de distintas maneras en la jornada de solidaridad.

Artistas y comerciantes se sumaron a la campaña

Uno de los elementos destacados por la Administración Distrital fue que los artistas participantes donaron sus presentaciones, mientras que diferentes establecimientos comerciales decidieron destinar recursos de sus ventas a la campaña.

De esta manera, el dinero recaudado no provino únicamente de la boletería del concierto. Restaurantes y otros negocios que se vincularon a la iniciativa aportaron las ganancias obtenidas durante la jornada.

El secretario de la Juventud, Ricardo Jaramillo, resaltó el esfuerzo conjunto de quienes participaron en la organización y en la realización del evento.

“Nadie cobró un peso ni por la producción ni por la logística ni los artistas. Antes pusieron plata de sus propios bolsillos para apoyar esta causa tan noble que, por supuesto, nos mueve a todos en este momento difícil. Demostramos que es en alianza con el sector privado que se hacen las grandes diferencias”, manifestó Jaramillo.

También se reunieron toneladas de donaciones

Además del dinero obtenido durante la jornada, los asistentes entregaron 31 toneladas de ayudas humanitarias.

Entre los elementos recibidos se encuentran principalmente alimentos no perecederos y artículos de aseo, que serán destinados a las comunidades y familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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Las donaciones en especie fueron reunidas en el punto de acopio habilitado para la jornada y, de acuerdo con la información entregada por la Administración Distrital, los recursos económicos y las ayudas serán canalizados a través de la Corporación Presentes, organización encargada de acompañar la atención de las comunidades afectadas.

Una jornada que reunió diferentes formas de solidaridad

El balance de la jornada también refleja la participación de sectores diferentes de la ciudad. Mientras los artistas aportaron sus presentaciones, ciudadanos realizaron donaciones y establecimientos comerciales destinaron parte de sus ingresos a la campaña.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la respuesta de la ciudadanía y la participación de quienes hicieron posible la jornada.

Medellín volvió a demostrar que la solidaridad se convierte en acción 🇨🇴 A través de Colombia Medellín Te Quiere, ciudadanos, artistas, restaurantes y empresas se unieron para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. El resultado: $6.000 millones recaudados y 31… pic.twitter.com/FpCBUOixuO — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 16, 2026

La iniciativa permitió reunir en un mismo espacio aportes económicos y ayudas materiales que posteriormente serán dirigidos a las poblaciones que requieren asistencia debido a la emergencia.

La campaña de ayudas continúa

Aunque el superconcierto ya terminó, la campaña de solidaridad ‘Colombia, Medellín te quiere’ continuará con la recepción de donaciones.

La Administración Distrital mantiene el llamado a los ciudadanos que quieran contribuir con las familias afectadas por el terremoto, teniendo en cuenta que las necesidades en las zonas impactadas permanecen.

De esta manera, los $6.000 millones recaudados y las 31 toneladas de ayudas reunidas durante la jornada se suman a las diferentes acciones que se han desarrollado desde Medellín para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.