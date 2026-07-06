Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cuatro hombres fueron capturados en la localidad de Bosa luego de que la Policía atendiera una riña y encontrara un apartamento donde, presuntamente, se expendían estupefacientes. Durante el operativo fueron incautados un revólver y más de 1.900 dosis de droga, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía junto con los capturados.

Una llamada por riña terminó con cuatro capturados y 1.900 dosis de droga incautadas en Bosa

La atención de un llamado ciudadano por una presunta riña permitió a la Policía Nacional descubrir un inmueble donde, al parecer, se estarían desarrollando actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en la localidad de Bosa, en Bogotá.

El procedimiento fue adelantado por uniformados que acudieron al barrio La Libertad, luego de recibir información sobre una confrontación al interior de un apartamento, donde además se habría reportado el consumo de sustancias alucinógenas.

Al llegar al lugar y realizar la verificación correspondiente, los policías ingresaron al inmueble, donde encontraron varios elementos que motivaron la captura de cuatro hombres.

Hallaron un arma de fuego y cerca de 2.000 dosis de droga

Durante la intervención, las autoridades incautaron un revólver y más de 1.900 dosis de estupefacientes que, según la información entregada por la Policía, se encontraban dentro de la vivienda.

Esto le podria interesar: Galán respondió al plan de seguridad de De la Espriella: ‘Bogotá necesita más apoyo’

De acuerdo con la institución, el inmueble sería utilizado, presuntamente, para el expendio de sustancias ilícitas.

Los cuatro hombres fueron capturados por los presuntos delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Lo que empezó como la atención de una riña en #Bosa terminó con el hallazgo de una vivienda donde, al parecer, expendían estupefacientes. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Intentaron ocultarse, pero fueron capturados 4 hombres e incautadas un arma de fuego y cerca de 2 mil dosis de sustancias alucinógenas. pic.twitter.com/W075JxNANG — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 6, 2026

Capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Una vez finalizado el procedimiento policial, tanto los capturados como el arma de fuego y las sustancias incautadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con el proceso judicial correspondiente.

La Policía Nacional destacó que este resultado fue posible gracias al aviso oportuno de la ciudadanía, que permitió la intervención de las patrullas y el hallazgo de los elementos ilegales.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a la comunidad para seguir denunciando cualquier hecho que pueda afectar la seguridad o la convivencia a través de la línea de emergencias 123 o informando a los uniformados del CAI más cercano.