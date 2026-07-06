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Resumen: Carlos Fernando Galán reaccionó al anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre un nuevo plan de seguridad para las principales ciudades del país.

Galán respondió al plan de seguridad de De la Espriella: ‘Bogotá necesita más apoyo’

El plan de seguridad de Abelardo De la Espriella recibió la primera reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien expresó su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional, aunque insistió en que la capital necesita un mayor respaldo de la Fuerza Pública para enfrentar la delincuencia.

La respuesta del alcalde se produjo después de que el presidente electo, anunciara que el próximo 7 de agosto firmará un decreto para poner en marcha el denominado Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.

Según explicó De la Espriella, la estrategia busca fortalecer las acciones contra delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios mediante un trabajo conjunto con los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, adaptando las operaciones a las necesidades de cada ciudad.

Frente a este anuncio, Galán aseguró que Bogotá está dispuesta a coordinar esfuerzos con el nuevo Gobierno para fortalecer la seguridad de la capital.

No obstante, el alcalde señaló que el éxito del plan de seguridad dependerá, entre otros aspectos, del apoyo que reciba la ciudad por parte de la Fuerza Pública para mantener las operaciones contra las organizaciones dedicadas a la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas.

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Asimismo, afirmó que debilitar estas estructuras criminales es una de las principales tareas para reducir los homicidios y mejorar las condiciones de seguridad en Bogotá.

Galán también planteó la necesidad de revisar la política criminal del país y sostuvo que quienes reincidan o cometan delitos violentos deberían enfrentar sanciones más estrictas y permanecer privados de la libertad, con el fin de evitar que recuperen rápidamente su libertad y vuelvan a delinquir.

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