Resumen: Un hombre señalado de robar espejos y accesorios de vehículos fue interceptado por la Policía de Bogotá y los Gestores del Orden en el barrio San Bernardo, tras reportes ciudadanos sobre estos hechos en la carrera Décima con calle Sexta. El señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y avanza su proceso de judicialización por el delito de hurto. Las autoridades hicieron un llamado a quienes hayan sido víctimas de robos similares en este sector para que denuncien a través de la Línea de Emergencias 123 o del programa AIDE, en el número 601 377 9595, extensión 1137.

¡La ciudadanía ayudó a ubicarlo! Cayó señalado de robar espejos de carros en el centro de Bogotá

Un hombre señalado de hurtar espejos y otros accesorios de vehículos fue interceptado por las autoridades en el centro de Bogotá, luego de que se recibieran reportes ciudadanos relacionados con estos hechos. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Bernardo, con la participación de la Policía de Bogotá y el grupo de Gestores del Orden.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), las autoridades recibieron alertas sobre estos presuntos robos en inmediaciones de la carrera Décima con calle Sexta. A partir de los reportes, se adelantó la intervención que permitió ubicar al hombre señalado de cometer los hurtos.

El caso se suma a las actuaciones de las autoridades en la capital para atender las denuncias de la ciudadanía y responder ante los hechos delictivos que afectan la seguridad en los diferentes sectores de la ciudad.

El procedimiento se realizó en el barrio San Bernardo

La intervención tuvo lugar en San Bernardo, sector ubicado en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Allí, uniformados de la Policía de Bogotá, en coordinación con los Gestores del Orden, interceptaron al hombre señalado de sustraer espejos y accesorios de automotores.

Tras el procedimiento, el señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad ante la cual avanza el proceso de judicialización por el delito de hurto.

Por ahora, la información oficial señala que el caso se encuentra en esa etapa del proceso. La situación jurídica del hombre deberá definirse en el marco de las actuaciones correspondientes.

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Autoridades buscan a más posibles víctimas de hurto

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Además de informar sobre el procedimiento, la Secretaría Distrital de Seguridad hizo un llamado a las personas que hayan sido víctimas del robo de espejos o accesorios de vehículos en este sector del centro de Bogotá para que acudan a las autoridades y formalicen sus denuncias.

La entidad indicó que estos reportes pueden aportar información relevante para el proceso judicial y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Por esta razón, quienes reconozcan haber sido afectados por situaciones similares en la zona están invitados a entregar los datos que permitan avanzar en las investigaciones.

La presentación de las denuncias también permite que las autoridades conozcan los casos reportados por la ciudadanía y cuenten con información que pueda ser considerada dentro de las actuaciones judiciales.

¿Dónde denunciar el robo de espejos o accesorios de vehículos en Bogotá?

Las personas que necesiten informar sobre un hecho delictivo en la capital pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123. También está disponible el programa Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), a través del número 601 377 9595, extensión 1137.

Estos canales permiten a los ciudadanos poner en conocimiento de las autoridades las situaciones que afectan su seguridad y aportar información relacionada con posibles delitos.

La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para respaldar las investigaciones y facilitar el trabajo de las autoridades. En este caso, las denuncias de quienes hayan sufrido el robo de espejos o accesorios de sus vehículos en el sector señalado podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos por los que el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Las autoridades recuerdan que la Línea de Emergencias 123 también está habilitada para reportar situaciones que representen un riesgo para la seguridad o hechos contrarios a la convivencia en Bogotá.