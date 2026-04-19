Resumen: En un operativo preventivo en la Zona T de Chapinero, el GAULA de la Policía Nacional inspeccionó más de 100 vehículos de servicio público y verificó antecedentes de conductores para prevenir delitos como el “paseo millonario”. Durante los controles fue sorprendido un taxista en estado de embriaguez y con múltiples anotaciones judiciales, entre ellas por hurto. Las autoridades reiteraron recomendaciones de seguridad para los usuarios del transporte en Bogotá.

¡Una joyita! Cae taxista borracho y con 17 anotaciones en operativo contra el ‘paseo millonario’ en Bogotá

La Policía Nacional, a través del grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), adelantó un operativo preventivo en la Zona T de la localidad de Chapinero, en Bogotá, como parte de las acciones para contrarrestar el denominado “paseo millonario” y otros delitos asociados al transporte informal.

Intervención en corredor comercial de Chapinero

La actividad se desarrolló en uno de los sectores de mayor afluencia comercial y turística de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los riesgos que afectan a usuarios del transporte individual y a la población flotante que transita por la zona.

Durante el operativo se realizaron controles a conductores y vehículos de servicio público, además de la verificación de documentos y antecedentes. En total, fueron registrados más de 200 ciudadanos y 100 taxis, en una jornada de inspección orientada a confirmar la legalidad del servicio y la identidad de los conductores.

Uno de los procedimientos permitió detectar a un conductor de taxi que presentaba estado de embriaguez y que, además, registraba un historial de 17 anotaciones por diferentes delitos, entre ellos hurto, según el balance entregado por las autoridades.

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La Policía explicó que dentro de estas acciones también se llevó a cabo la revisión del tarjetón físico de los conductores, con el fin de confirmar que la información consignada coincidiera con la persona que presta efectivamente el servicio de transporte.

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Medidas de prevención y recomendaciones

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos buscan generar mayor confianza en los usuarios y promover el uso de servicios de transporte seguros, especialmente en zonas de alta circulación nocturna.

En el marco de la intervención, la Policía Nacional reiteró una serie de recomendaciones de autoprotección dirigidas a los ciudadanos para evitar ser víctimas de delitos como el “paseo millonario”. Entre ellas, sugirió solicitar el servicio únicamente a través de aplicaciones autorizadas, compartir la ubicación en tiempo real con personas de confianza y reportar el destino antes de iniciar el trayecto.

También recomendó observar el recorrido durante el viaje y, en caso de notar desvíos sospechosos, pedir al conductor detenerse en un lugar seguro y buscar apoyo inmediato. Finalmente, las autoridades recordaron que cualquier situación que comprometa la seguridad puede ser denunciada a través de la línea 165.

Las acciones hacen parte de los planes de control y prevención que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad para contrarrestar delitos que afectan a usuarios del transporte público individual.