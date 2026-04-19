Resumen: Una violenta riña ocurrida en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe en Bogotá, dejó tres personas muertas, una herida y cuatro capturados durante un rodaje en espacio público. Las autoridades investigan lo sucedido para establecer las causas y responsabilidades, mientras avanzan las labores judiciales con apoyo de la Fiscalía.

¡Luto en ‘Sin senos sí hay paraíso’! Tres personas fallecieron tras violenta riña en medio de un rodaje en Bogotá

Un hecho violento registrado el 18 de abril en el sector de Los Laches, localidad de Santa Fe en Bogotá, dejó tres personas fallecidas, una más lesionada y cuatro capturados.

El episodio ocurrió en medio de un rodaje artístico en espacio público y es materia de investigación por parte de las autoridades, que dejaron el caso en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Ataque inicial y reacción en el lugar

De acuerdo con información preliminar divulgada por El Tiempo, el hecho se habría desencadenado cuando un hombre llegó al sitio y agredió con arma blanca a otro ciudadano sin mediar palabra.

La situación ocurrió frente a varias personas que participaban o se encontraban cerca de la grabación, lo que generó una reacción inmediata.

En medio del intento por detener la agresión inicial, se produjo un segundo momento de violencia. El presunto atacante habría lesionado a dos personas más con el arma cortopunzante, lo que derivó en una riña en vía pública que se prolongó durante varios minutos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, explicó la dinámica del caso:

“Un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopulsante a un ciudadano. Posteriormente, personas que se encontraban en el lugar intervienen, pero el victimario causa heridas a dos personas más”

Como resultado del enfrentamiento, tres personas fallecieron posteriormente, entre ellas el presunto agresor. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada al Hospital San Ignacio, donde permanece bajo observación médica.

Investigación y contexto del rodaje

Las autoridades confirmaron la captura de cuatro personas en el lugar de los hechos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso judicial. Paralelamente, equipos de la SIJÍN adelantan la revisión de cámaras de seguridad, recolección de testimonios y análisis de evidencia física para reconstruir la secuencia exacta del suceso.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las primeras hipótesis indican que no hay elementos que sugieran un intento de hurto. Según lo reportado por Blu Radio, la línea principal de investigación apunta a una agresión directa cuyas causas aún no han sido establecidas.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes confirmó que el hecho ocurrió durante un rodaje artístico en la zona. Aunque aclaró que no tenía relación directa con la producción, sí emitió un pronunciamiento institucional.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual”

La entidad también insistió en la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en espacios donde se desarrollan actividades culturales.

Reacciones del sector artístico

En medio de la conmoción, la actriz Carolina Gaitán, integrante del elenco de la producción Sin senos sí hay paraíso 4, se pronunció a través de sus redes sociales. En su mensaje, confirmó la identidad de uno de los jóvenes fallecidos, identificado como Nicolás, con quien habría compartido durante las jornadas de grabación.

La actriz escribió:

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”

Gaitán también señaló que algunos de los fallecidos harían parte de la producción que actualmente se encuentra en rodaje bajo la dirección de Telemundo Studios en colaboración con TIS Studios, información que no ha sido ampliada oficialmente por las autoridades ni por las compañías involucradas.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades y determinar con precisión las circunstancias que rodearon este hecho violento que ha generado conmoción en el sector audiovisual del país.